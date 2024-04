Sánchez se abre a presentarse de nuevo y afirma que está con «ánimo» para acabar la legislatura

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesto este martes a presentarse nuevamente a unas elecciones. «He asumido el compromiso de liderar, no monopolizar, el debate de la regeneración democrática. No es una tarea que se haga ni en tres días, ni en tres meses, ni en tres años, que es lo que queda de legislatura. Trasciende esta legislatura», ha afirmado en la Cadena SER.

«Estoy con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto», ha añadido antes de decir que tiene «ganas y convicción». El líder del PSOE también ha dicho que él ha sufrido lawfare y espionaje y ha avisado de que en España hay «caballos de Troya» en un contexto de «desinformación» y «ataques híbridos» por todo el mundo.

Según ha dicho el presidente, él no informó «a nadie» de su intención de publicar una carta dirigida a la ciudadanía exponiendo sus dudas sobre si continuar o no al frente del gobierno español. «Ella estuvo al corriente después de que la publicara y fue la primera que me pidió que no dimitiera», ha agregado Sánchez refiriéndose a su mujer, Begoña Gómez.

Preguntado por qué medidas se pueden aplicar para finalizar las campañas de acoso mediático, Sánchez ha dicho que hay una ley de «publicidad institucional» en prensa. «¿Se cumple por parte de todas las administraciones? No lo sé», ha aseverado el presidente español. En cualquier caso, ha dicho que todas las medidas se tendrán que aplicar siguiendo la constitución y de manera «transversal».

