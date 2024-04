Sánchez s'obre a presentar-se de nou i afirma que està amb «ànim» per acabar la legislatura

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha mostrat disposat aquest dimarts a presentar-se novament a unes eleccions. «He assumit el compromís de liderar, no monopolitzar, el debat de la regeneració democràtica. No és una tasca que es faci ni en tres dies, ni en tres mesos, ni en tres anys, que és el que queda de legislatura. Transcendeix aquesta legislatura», ha afirmat a la Cadena SER.

«Estic amb ànim per aquests tres anys i els que vulguin els espanyols amb el seu vot», ha afegit abans de dir que té «ganes i convicció». El líder del PSOE també ha dit que ell ha patit lawfare i espionatge i ha avisat que a Espanya hi ha «cavalls de Troia» en un context de «desinformació» i «atacs híbrids» arreu del món.

Segons ha dit el president, ell no va informar «a ningú» de la seva intenció de publicar una carta dirigida a la ciutadania exposant els seus dubtes sobre si continuar o no al capdavant del govern espanyol. «Ella va estar al cas després que la publiqués i va ser la primera que em va demanar que no dimitís», ha agregat Sánchez referint-se a la seva dona, Begoña Gómez.

Preguntat per quines mesures es poden aplicar per finalitzar les campanyes d'assetjament mediàtic, Sánchez ha dit que hi ha una llei de «publicitat institucional» en premsa. «Es compleix per part de totes les administracions? No ho sé», ha asseverat el president espanyol. En qualsevol cas, ha dit que totes les mesures s'hauran d'aplicar seguint la constitució i de manera «transversal».

