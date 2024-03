Cuenta atrás para la declaración de la renta: se sube el mínimo de ingresos y todos los autónomos la tienen que presentar

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La campaña de la declaración de la renta empezará el 3 de abril con la apertura del trámite online. El servicio telefónico no se activará hasta el 7 de mayo. Se podrá pedir hora por atención presencial hasta el 29 de mayo, pero no será hasta el 3 de junio que se podrá ir a las oficinas de la Agencia Tributaria. Entre las novedades, se sube el mínimo de ingresos a los 15.000 euros si tienes dos o más pagadores y todos los autónomos tendrán que presentar la declaración aunque no lleguen a los ingresos mínimos e independientemente del periodo de alta. La deducción de 1.200 euros para madres con hijos de menos de tres años se amplía a mujeres que estén en el paro. Los compradores de un coche eléctrico podrán desgravarse un 15% sobre un máximo de 20.000 euros.

En caso de que la declaración salga a pagar se puede fraccionar el pago en dos plazos sin intereses; en el primero se abona un 60% y en el segundo, el otro 40%.

La campaña se presenta sin muchas novedades a nivel normativo pero sí «más complicaciones» a la hora de hacer la declaración por parte de los gestores. Carme Elena, ponente de la Comisión Fiscal del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña, dice que hay que estar al corriente de las informaciones que tiene Hacienda «que antes no tenía y que el cliente desconoce porque no salen a las imputaciones».

Ingresos mínimos

Si sólo tienes un pagador, el umbral para hacer la declaración se mantiene en 22.000 euros. En caso de tener más, sube de los 14.000 a los 15.000 euros brutos anuales, «siempre que las percepciones del segundo y siguientes pagadores superen los 1.500 euros», concreta Benja Anglès, profesor agregado de Derecho y Ciencia Política de la UOC.

Aunque no se llegue a los 22.000 euros de ingresos, también tendrán que hacer la renta a las personas que tengan ganancias de patrimonio de más de 1.600, por ejemplo venta de acciones o inversiones en un fondo. Las pérdidas superiores a 500 euros por estas transacciones, también obligan a hacer la renta. Los perceptores del Ingreso Mínimo Vital también tienen que hacerla.

Autónomos

Una de las novedades importantes es que todos los autónomos que hayan estado de alta durante el 2023 tienen que presentar la declaración de la renta. Antes, sólo era necesario con un beneficio de más de 1.000 euros. «Se necesita conocer el rendimiento de todos los autónomos para ver qué base les corresponde de cotización. De aquí viene esta novedad», dice Carme Elena, ponente de la Comisión Fiscal del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña.

Además, se implementa el nuevo sistema que tendrá en cuenta los ingresos reales y se eleva la reducción de los gastos de difícil justificación del 5% al 7% y con un máximo de 2.000 euros.

Los autónomos que utilicen el método de estimación objetiva para calcular los beneficios podrán aplicar una reducción general del 10%, en lugar del 5% anterior. Además, los que trabajan desde casa tendrán una deducción del 30% de los gastos de suministros derivados del teletrabajo.

Deducción por maternidad

Otro de los puntos claves de esta campaña será la ampliación del número de beneficiados por el complemento de maternidad, una deducción de 100 euros en el mes (1.200), que se podrá recibir tanto si se trabaja como si no. También se podrán aplicar este beneficio fiscal los hombres con hijos adoptados, padres y tutores en caso de muerte de la madre o si se tiene custodia exclusiva del menor. No se podrá beneficiar quien reciba el complemento de ayuda a la infancia del ingreso mínimo vital.

La deducción por maternidad no es una novedad pero hasta el año pasado sólo se podía aplicar a las madres que estaban en activo. El importe de la deducción se podrá ampliar hasta los 1.000 euros por gastos en guarderías.

Eficiencia energética

Les deducciones en eficiencia energética se han prorrogado un año más. En este paquete se incluye la bonificación por obras que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración de un mínimo de un 7% del consumo de la casa del 20% sobre un máximo de 5.000 euros. Si se trata de obras que rebajen el gasto de energía de más de un 30%, la deducción puede llegar al 40% con un máximo de 7.500 euros. Además, por rehabilitación energética de edificios habrá una deducción del 60% con un tope de 5.000 euros anuales. El exceso de hasta 15.000 euros se puede deducir en los cuatro ejercicios siguientes.

Para demostrar esta rehabilitación se tiene que acreditar con dos certificados, la inicial y el final. «El problema que hemos tenido es que muchos clientes no disponen del certificado inicial y en este caso, Hacienda no te devolverá el dinero», explica Elena.

Vehículos eléctricos

Además, habrá deducciones para la compra de un vehículo eléctrico con un 15% de bonificación sobre una base máxima de 20.000 euros. Les instalaciones de puntos de recarga también se podrán bonificar en un 15% hasta los 4.000 euros. «Si hemos pedido subvenciones, se tienen que restar al valor que declaramos y en el momento que las cobramos las tendremos que tributar. Eso se un elemento muy importante a tener en cuenta, porque nos podemos encontrar con que de aquí un par de años es cuando tengamos que pagar renta por esta cantidad», indica Elena.

Planes de pensiones, inversión y donativos

Este año el límite de reducción de las aportaciones a planes de pensiones empresariales se eleva hasta los 8.500 euros. Con respecto a los autónomos, podrán aportar un plan específico de pensiones de hasta 4.250 euros extras que se suman a los 1.500 que pueden hacer como particulares.

Además, aumenta la deducción por inversión en empresas de nueva creación hasta el 50%. Con respecto a las start-ups, se aplicará una exención de los rendimientos del trabajo derivados de acciones en empresas emergentes a los trabajadores con un tope máximo de 50.000 euros.

Por otra parte, sube la deducción por donativos hasta el 80% los primeros 250 euros y un 45% el resto.

Bizum, Wallapop o Vinted

También hay que saber que se tienen que declarar las ganancias que se hayan obtenido de ventas en plataformas digitales como Wallapop o Vinted, es decir, cuando el precio de venta sea superior al de compra. «A menudo se vende ropa que no vale mucho pero imagináis que vendemos una pieza de colección. Tendremos que demostrar delante lo agencia tributaria lo que nos costó y por qué valor lo recibimos, que a veces el problema que hay es que no tenemos factura, ni tiquets, apunta la gestora.

Como norma general, no se tienen que declarar los ingresos recibidos por Bizum, «sólo cuando superen los 10.000 euros anuales, sean rendimientos como alquileres, o sean ingresos de autónomos por el pago de un servicio», puntualiza Anglès. En este sentido, Elena añade que hace falta tener en cuenta qué se está pagando. «Si estamos pagando una cena entre amigos, eso no se tiene que declarar. Pero si estamos pagando el pago de un alquiler, sí», puntualiza a la ponente de la Comisión Fiscal del Colegio Oficial de Gestores.

Como novedad, este año Hacienda «controlará mucho más los bizums y los pagos en plataformas de segunda mano» así como las compraventas de criptomonedas. De hecho, por primera vez las personas que tengan criptomonedas en el extranjero por un valor de más de 50.000 euros lo han tenido que declarar con una declaración específica.

Obras artísticas

Por otra parte, se reducen hasta el 7% las retenciones de los rendimientos del trabajo derivados de elaborar obras literarias, artísticas y científicas. Este porcentaje se aplicará siempre que los rendimientos íntegros del año inmediatamente anterior sean inferiores a 15.000 euros y representen más del 75% del total ganado este ejercicio. Hasta ahora, la retención era del 15%.

Deducciones para jóvenes y alquiler

Los menores de 32 años pueden aplicar una deducción sobre el alquiler del 10% con un tope de 300 euros. También se pueden beneficiar de esta bonificación autonómica los parados, discapacidades y viudos. Los técnicos de Hacienda avisan que este tipo de deducciones autonómicas no salen en el borrador que elabora la Agencia Tributaria y son a menudo desconocidas por los ciudadanos.

Nuevo gravamen

En la campaña de este 2024 se introduce un nuevo tramo del gravamen de la base imponible del ahorro, concretamente, del 28% a partir de 300.000 euros. Entre los 200.000 y los 300.000 euros ahorrados, sube al 27%.

Sueldos en el extranjero y gastos de transporte

Además, aumenta de 0,19 a 0,26 euros por kilómetro recorrido la cantidad exceptuada de gravamen destinada por la empresa a compensar los gastos de transporte del empleado. Y no tributarán los importes de los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen.

Tampoco se tienen que declarar los sueldos por trabajos en el extranjero en empresas no españolas de hasta 60.100 euros; eso sí, siempre que haya un impuesto similar al territorio donde se trabaje o un convenio con España para evitar la doble imposición.

Comprobar el borrador

Expertos, gestores y técnicos de Hacienda insisten cada año en la necesidad de que los contribuyentes comprueben que todos los datos del borrador son correctos. «Aunque aceptamos los datos que nos facilite Hacienda, si estas son incorrectas la responsabilidad es nuestra y podemos ser sancionados por los errores u omisiones que contengan», alerta Benja Anglès, profesor agregado de Derecho y Ciencia Política de la UOC. Uno de los errores más frecuentes es que la vivienda habitual figure como segunda residencia.

Matrimonio e hijos

En caso de matrimonio, los expertos recomiendan comparar si sale mejor hacer la declaración por separado o de forma conjunta. Al mismo tiempo, aconsejan comprobar los datos bancarios de la domiciliación y no dejar la declaración para los últimos días. «Tenemos que prestar atención: si nuestros hijos confirman el borrador y nosotros no lo sabemos, podríamos tener un problema con Hacienda y poder deducirlos», avisa Elena. Hisenda permite deducciones por hijos menores de 25 años de 2.400 euros anuales para el primero, de 2.700 euros para el segundo, de 4.000 euros por el tercero y de 4.500 a partir del cuarto.

Si el hijo tiene menos de 3 años, la deducción mínima aumenta a 2.800 euros.