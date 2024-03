Compte enrere per a la declaració de la renda: s'apuja el mínim d'ingressos i tots els autònoms l'han de presentar

La campanya de la declaració de la renda començarà el 3 d'abril amb l'obertura del tràmit online. El servei telefònic no s'activarà fins al 7 de maig. Es podrà demanar hora per atenció presencial fins el 29 de maig, però no serà fins al 3 de juny que es podrà anar a les oficines de l'Agència Tributària. Entre les novetats, s'apuja el mínim d'ingressos als 15.000 euros si tens dos o més pagadors i tots els autònoms hauran de presentar la declaració encara que no arribin als ingressos mínims i independentment del període d'alta. La deducció de 1.200 euros per mares amb fills de menys de tres anys s'amplia a dones que estiguin a l'atur. Els compradors d'un cotxe elèctric podran desgravar-se un 15% sobre un màxim de 20.000 euros.

En cas que la declaració surti a pagar es pot fraccionar el pagament en dos terminis sense interessos; en el primer s'abona un 60% i en el segon, l'altre 40%.

La campanya es presenta sense gaires novetats a nivell normatiu però sí «més complicacions» a l'hora de fer la declaració per part dels gestors. Carme Elena, ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, diu que cal estar al cas de les informacions que té Hisenda «que abans no tenia i que el client desconeix perquè no surten a les imputacions».

Ingressos mínims

Si només tens un pagador, el llindar per fer la declaració es manté en 22.000 euros. En cas de tenir-ne més, s'apuja dels 14.000 als 15.000 euros bruts anuals, «sempre que les percepcions del segon i següents pagadors superin els 1.500 euros», concreta Benja Anglès, professor agregat de Dret i Ciència Política de la UOC.

Encara que no s'arribi als 22.000 euros d'ingressos, també hauran de fer la renda les persones que tinguin guanys de patrimoni de més de 1.600, per exemple venda d'accions o inversions en un fons. Les pèrdues superiors a 500 euros per aquestes transaccions, també obliguen a fer la renda. Els perceptors de l'Ingrés Mínim Vital també han de fer-la.

Autònoms

Una de les novetats importants és que tots els autònoms que hagin estat d'alta durant el 2023 han de presentar la declaració de la renda. Abans, només era necessari amb un benefici de més de 1.000 euros. «Es necessita conèixer el rendiment de tots els autònoms per veure quina base els hi pertoca de cotització. D'aquí ve aquesta novetat», diu Carme Elena, ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

A més, s'implementa el nou sistema que tindrà en compte els ingressos reals i s'eleva la reducció de les despeses de difícil justificació del 5% al 7% i amb un màxim de 2.000 euros.

Els autònoms que facin servir el mètode d'estimació objectiva per calcular els beneficis podran aplicar una reducció general del 10%, en lloc del 5% anterior. A més, els que treballen des de casa tindran una deducció del 30% de les despeses de subministraments derivades del teletreball.

Deducció per maternitat

Un altre dels punts claus d'aquesta campanya serà l'ampliació del nombre de beneficiats pel complement de maternitat, una deducció de 100 euros al mes (1.200), que es podrà rebre tant si es treballa com si no. També es podran aplicar aquest benefici fiscal els homes amb fills adoptats, pares i tutors en cas de mort de la mare o si es té custòdia exclusiva del menor. No se'n podrà beneficiar qui rebi el complement d'ajut a la infància de l'ingrés mínim vital.

La deducció per maternitat no és una novetat però fins l'any passat només es podia aplicar a les mares que estaven en actiu. L'import de la deducció es podrà ampliar fins als 1.000 euros per despeses en guarderies.

Eficiència energètica

Les deduccions en eficiència energètica s'han prorrogat un any més. En aquest paquet s'hi inclou la bonificació per obres que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració d'un mínim d'un 7% del consum de la casa del 20% sobre un màxim de 5.000 euros. Si es tracta d'obres que rebaixin la despesa d'energia de més d'un 30%, la deducció pot arribar al 40% amb un màxim de 7.500 euros. A més, per rehabilitació energètica d'edificis hi haurà una deducció del 60% amb un topall de 5.000 euros anuals. L'excés de fins a 15.000 euros es pot deduir en els quatre exercicis següents.

Per demostrar aquesta rehabilitació s'ha d'acreditar amb dos certificats, l'inicial i el final. «El problema que hem tingut és que molts clients no disposen del certificat inicial i en aquest cas, Hisenda no et tornarà els diners», explica Elena.

Vehicles elèctrics

A més, hi haurà deduccions per a la compra d'un vehicle elèctric amb un 15% de bonificació sobre una base màxima de 20.000 euros. Les instal·lacions de punts de recàrrega també es podran bonificar en un 15% fins als 4.000 euros. «Si hem demanat subvencions, s'han de restar al valor que declarem i en el moment que les cobrem les haurem de tributar. Això es un element molt important a tenir en compte, perquè ens podem trobar que d'aquí un parell d'anys és quan haurem de pagar renda per aquesta quantitat», indica Elena.

Plans de pensions, inversió i donatius

Aquest any el límit de reducció de les aportacions a plans de pensions empresarials s'eleva fins als 8.500 euros. Pel que fa als autònoms, podran aportar un pla específic de pensions de fins a 4.250 euros extres que se sumen als 1.500 que poden fer com a particulars.

A més, augmenta la deducció per inversió en empreses de nova creació fins al 50%. Pel que fa a les start-ups, s'aplicarà una exempció dels rendiments del treball derivats d'accions en empreses emergents als treballadors amb un topall màxim de 50.000 euros.

D'altra banda, puja la deducció per donatius fins al 80% els primers 250 euros i un 45% la resta.

Bizum, Wallapop o Vinted

També cal saber que s'han de declarar els guanys que s'hagin obtingut de vendes a plataformes digitals com Wallapop o Vinted, és a dir, quan el preu de venda sigui superior al de compra. «Sovint es ven roba que no val gaire però imagineu que venem una peça de col·lecció. Haurem de demostrar davant l'agencia tributària el que ens va costar i per quin valor ho vam rebre, que a vegades el problema que hi ha és que no tenim factura, ni tiquets» apunta la gestora.

Com a norma general, no s'han de declarar els ingressos rebuts per Bizum, «només quan superin els 10.000 euros anuals, siguin rendiments com lloguers, o siguin ingressos d'autònoms pel pagament d'un servei», puntualitza Anglès. En aquest sentit, Elena afegeix que cal tenir en compte què s'està pagant. «Si estem pagant un sopar entre amics, això no s'ha de declarar. Però si estem pagant el pagament d'un lloguer, sí», puntualitza la ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors.

Com a novetat, aquest any Hisenda «controlarà molt més els bizums i els pagaments en plataformes de segona mà» així com les compravendes de criptomonedes. De fet, per primera vegada les persones que tinguin criptomonedes a l'estranger per un valor de més de 50.000 euros ho han hagut de declarar amb una declaració específica.

Obres artístiques

D'altra banda, es redueixen fins al 7% les retencions dels rendiments del treball derivats d'elaborar obres literàries, artístiques i científiques. Aquest percentatge s'aplicarà sempre que els rendiments íntegres de l'any immediatament anterior siguin inferiors a 15.000 euros i representin més del 75% del total guanyat aquest exercici. Fins ara, la retenció era del 15%.

Deduccions per a joves i lloguer

Els menors de 32 anys poden aplicar una deducció sobre el lloguer del 10% amb un topall de 300 euros. També es poden beneficiar d'aquesta bonificació autonòmica els aturats, discapacitats i vidus. Els tècnics d'Hisenda avisen que aquest tipus de deduccions autonòmiques no surten a l'esborrany que elabora l'Agència Tributària i són sovint desconegudes pels ciutadans.

Nou gravamen

A la campanya d'aquest 2024 s'introdueix un nou tram del gravamen de la base imposable de l'estalvi, concretament, del 28% a partir de 300.000 euros. Entre els 200.000 i els 300.000 euros estalviats, puja al 27%.

Sous a l'estranger i despeses de transport

A més, augmenta de 0,19 a 0,26 euros per quilòmetre recorregut la quantitat exceptuada de gravamen destinada per l'empresa a compensar les despeses de transport de l'empleat. I no tributaran els imports de les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.

Tampoc s'han de declarar els sous per feines a l'estranger en empreses no espanyoles de fins a 60.100 euros; això sí, sempre que hi hagi un impost similar al territori on es treballi o un conveni amb Espanya per evitar la doble imposició.

Comprovar l'esborrany

Experts, gestors i tècnics d'Hisenda insisteixen cada any en la necessitat que els contribuents comprovin que totes les dades de l'esborrany són correctes. «Encara que acceptem les dades que ens faciliti Hisenda, si aquestes són incorrectes la responsabilitat és nostra i podem ser sancionats pels errors o omissions que continguin», alerta Benja Anglès, professor agregat de Dret i Ciència Política de la UOC. Un dels errors més freqüents és que l'habitatge habitual figuri com a segona residència.

Matrimoni i fills

En cas de matrimoni, els experts recomanen comparar si surt millor fer la declaració per separat o de forma conjunta. Alhora, aconsellen comprovar les dades bancàries de la domiciliació i no deixar la declaració per als últims dies. «Hem de parar atenció: si els nostres fills confirmen l'esborrany i nosaltres no ho sabem, podríem tenir un problema amb Hisenda i no poder-los deduir», avisa Elena. Hisenda permet deduccions per fills menors de 25 anys de 2.400 euros anuals per al primer, de 2.700 euros per al segon, de 4.000 euros pel tercer i de 4.500 a partir del quart.

Si el fill té menys de 3 anys, la deducció mínima augmenta a 2.800 euros.