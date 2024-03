Denuncian la muerte de un auxiliar de enfermería después de que un paciente le propinara una patada en los testículos

Publicado por Efe Verificado por Creado: Actualizado:

CCOO Sanidad Madrid ha denunciado en la Inspección de Trabajo a la Orden de San Juan de Dios, propietaria y gestora del Hospital Fundación Instituto San José, por la muerte de un trabajador el 15 de febrero después de haber sido agredido por un paciente del centro.

En la denuncia, la Secretaría de Salud Laboral de la organización señala que no se aplicaron los protocolos de agresión en el entorno laboral, que la empresa no adoptó las medidas preventivas adecuadas, y que el trabajador fallecido, así como el resto de los profesionales, no cuentan con la formación suficiente para enfrentarse a circunstancias como esta.

CCOO Sanidad Madrid detalla este martes en un comunicado que el 15 de febrero pasado, a las 17:30 horas, en el pabellón San Nicolás del Hospital Fundación Instituto San José, el trabajador, Juan Alfonso R. P., de 52 años y Técnico en Cuidados de Auxiliar de Enfermería (TCAE), realizaba sus funciones habituales cuando un paciente se acercó a él, le cogió por los hombros y le propinó una fuerte patada en los testículos desde abajo.

El trabajador cayó al suelo lateralmente, perdió temporalmente la consciencia y se quedó pálido sin poder moverse unos instantes, según el sindicato. Fue trasladado a la Enfermería, donde recibió asistencia sanitaria por parte de una enfermera, pero no asistencia médica. Lo mantuvieron en reposo hasta las 19:00 horas, pero en ningún momento fue atendido por un médico, dice el sindicato.

Transcurrido ese tiempo, la empresa le facilitó un parte de asistencia para que acudiera a la mutua, pero dada la hora, no podía acudir hasta el día siguiente. Ya fuera de las instalaciones del hospital, el trabajador falleció. El escrito de CCOO indica que los delegados y delegadas de prevención de este centro habían reiterado a la dirección de la empresa que era necesario tener un protocolo en caso de agresiones físicas, pero la empresa había hecho caso omiso a la petición.

Además, los representantes sindicales aseguran que la empresa se había negado a tomar medidas preventivas adecuadas y era evidente la falta de personal sanitario para atender y contener en caso de necesidad a este perfil de pacientes.

CCOO considera que en este accidente mortal existe una relación directa de causalidad entre las lesiones sufridas por este trabajador y la infracción del ordenamiento vigente en materia de seguridad y salud, por lo que, desde su punto de vista, existe una posible responsabilidad empresarial.

«Entendemos que la causa básica que contribuye a la materialización del accidente laboral con resultado de muerte es la ausencia de medidas de seguridad, y la no aplicación de protocolo de agresiones», sostiene el secretario de Salud Laboral de CCOO Sanidad Madrid, Manuel Barroso.

«Es evidente que no existían medidas preventivas adecuadas ni el personal cuenta con formación suficiente y adecuada para hacer frente a este tipo de conflictos en el centro sanitario», subraya Barroso, quien insta a Inspección de Trabajo a depurar las responsabilidades civiles y penales por esta agresión con resultado de muerte.