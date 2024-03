Denuncien la mort d’un auxiliar d’infermeria després que un pacient li clavés una puntada de peu als testicles

CCOO Sanitat Madrid ha denunciat en la Inspecció de Treball a l’Ordre de San Juan de Dios, propietària i gestora del Hospital Fundación Instituto San José, per la mort d’un treballador el 15 de febrer després d’haver estat agredit per un pacient del centre.

En la denúncia, la Secretaria de Salut Laboral de l’organització assenyala que no es van aplicar els protocols d’agressió en l’entorn laboral, que l’empresa no va adoptar les mesures preventives adequades, i que el treballador mort, així com la resta dels professionals, no compten amb prou formació per enfrontar-se a circumstàncies com aquesta.

CCOO Sanitat Madrid detalla aquest dimarts en un comunicat que el 15 de febrer passat, a les 17:30 hores, al pavelló San Nicolás del Hospital Fundación Instituto San José, el treballador, Juan Alfonso R. P., de 52 anys i Tècnic en Cures d’Auxiliar d’Infermeria (TCAE), realitzava les seues funcions habituals quan un pacient es va atansar a ell, li va agafar per les espatlles i li va clavar una forta puntada de peu als testicles des de baix.

El treballador va caure a terra lateralment, va perdre temporalment la consciència i es va quedar pàl·lid sense poder moure’s uns instants, segons el sindicat. La víctima va rebre assistència sanitària per part d’una infermera, però no assistència mèdica. Ho van mantenir en repòs fins a les 19:00 hores, però en cap moment no va ser atès per un metge, diu el sindicat.

Transcorregut aquell temps, l’empresa li va facilitar un informe d’assistència perquè acudís a la mútua, però atesa l’hora, no podia anar fins a l’endemà. Finalment, el treballador va morir a les instal·lacions de l’hospital. L’escrit de CCOO indica que els delegats i delegades de prevenció d’aquest centre havien reiterat a la direcció de l’empresa que era necessari tenir un protocol en cas d’agressions físiques, però l’empresa havia fet cas omís a la petició.

A més, els representants sindicals asseguren que l’empresa s’havia negat a prendre mesures preventives adequades i era evident la falta de personal sanitari per atendre i contenir en cas de necessitat a aquest perfil de pacients.

CCOO considera que en aquest accident mortal hi ha una relació directa de causalitat entre les lesions patides per aquest treballador i la infracció de l’ordenament vigent en matèria de seguretat i salut, per la qual cosa, des del seu punt de vista, hi ha una possible responsabilitat empresarial.

«Entenem que la causa bàsica que contribueix a la materialització de l’accident laboral amb resultat de mort és l’absència de mesures de seguretat, i la no-aplicació de protocol d’agressions», sosté el secretari de Salut Laboral de CCOO Sanitat Madrid, Manuel Barroso.

«És evident que no existien mesures preventives adequades ni el personal compta amb formació suficient i adequada per fer front a aquest tipus de conflictes en el centre sanitari», subratlla Barroso, qui insta a Inspecció de Treball a depurar les responsabilitats civils i penals per aquesta agressió amb resultat de mort.