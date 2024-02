La Moncloa, sobre los indultos: «Sabíamos que el tiempo nos daría la razón. Pero no que Feijóo lo reconocería tan pronto»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los ministros del gobierno español han reaccionado en las redes sociales después de que el PP se haya abierto a indultar a los exiliados si muestran arrepentimiento y se entregan a la justicia. El titular de Transportes, Oscar Puente, ha afirmado que el PSOE ya sabía que tenía «razón», que «no sería fácil» y que el tiempo les acabaría dando la razón». «Lo que no sabíamos era que Feijóo lo reconocería tan pronto». Por su lado, el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha apuntado que la oposición «apocalíptica» del PP a la amnistía es sólo una interpretación: «Pedirán perdón por las barbaridades que han dicho».

Por su lado, la portavoz del gobierno español y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, ha opinado que el PP sólo sabe «moverse en el barro y la mentira», y que después de tantos «ataques y reproches» la verdad sale ahora «a la luz». La ministra ha añadido que Feijóo valoró la amnistía y que propone ahora indultar a Puigdemont: «A este ritmo, la semana que viene se manifestará contra sí mismo», ha concluido con ironía.

Bolaños, a través de X, ha aprovechado la noche de los premios Goya para aseverar que «la oposición apocalíptica» del PP a la ley de amnistía «es sólo una interpretación». Y ha remarcado que los populares saben que no hubo terrorismo en los hechos de 2019, y que también quieren la reconciliación y los indultos.

Más tarde ha reaccionado la vicepresidenta primera del gobierno español, ministra de Hacienda, y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero: «La barra del PP de Feijóo no tiene límites. Dijo que no era presidente porque no quiso, y ocultó a los españoles que estaba dispuesto a conceder indultos».