La Moncloa, sobre els indults: «Sabíem que el temps ens donaria la raó. Però no que Feijóo ho reconeixeria tan aviat»

Els ministres del govern espanyol han reaccionat a les xarxes socials després que el PP s'hagi obert a indultar els exiliats si mostren penediment i s'entreguen a la justícia. El titular de Transports, Oscar Puente, ha afirmat que el PSOE ja sabia que tenia «raó», que «no seria fàcil» i que el temps els acabaria «donant la raó». «El que no sabíem era que Feijóo ho reconeixeria tan aviat». De la seva banda, el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha apuntat que l'oposició «apocalíptica» del PP a l'amnistia és només «una interpretació»: «Demanaran perdó per les barbaritats que han dit?».

De la seva banda, la portaveu del govern espanyol i ministra d'Educació i Esports, Pilar Alegría, ha opinat que el PP només sap «moure's en el fang i la mentida», i que després de tants «atacs i retrets» la veritat surt ara «a la llum». La ministra ha afegit que Feijóo va valorar l'amnistia i que proposa ara indultar Puigdemont: «A aquest ritme, la setmana que ve es manifestarà contra si mateix», ha conclòs amb ironia.

Bolaños, a través de X, ha aprofitat la nit dels premis Goya per asseverar que «l'oposició apocalíptica» del PP a la llei d'amnistia «és només una interpretació». I ha remarcat que els populars saben que no va haver terrorisme en els fets de 2019, i que també volen la reconciliació i els indults.

Més tard ha reaccionat la vicepresidenta primera del govern espanyol, ministra d'Hisenda, i vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero: «La barra del PP de Feijóo no té límits. Va dir que no era president perquè no va voler, i va ocultar als espanyols que estava disposat a concedir indults».