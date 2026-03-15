Educació afirma que no reabrirá las negociaciones con los sindicatos convocantes de la huelga

El Departament de Educació ha afirmado que no reabrirá las negociaciones con los sindicatos convocantes de la huelga (USTEC, Professors de Secundària, CGT y la Intersindical) y que no han firmado el acuerdo sobre las mejoras salariales para maestros y profesores.

«Consideramos que el acuerdo da respuesta al conjunto de las reivindicaciones de que nos está haciendo el colectivo. Por lo tanto, nuestro horizonte y nuestro escenario es el de empezar a desplegar tan pronto como sea posible el conjunto de las medidas que nos está pidiendo la comunidad educativa», ha afirmado el secretario de Millora Educativa, Ignasi Giménez, en 3CatInfo. Los sindicatos convocantes de la huelga hablan de un «acuerdo insuficiente» con CCOO y UGT y reclaman a Educació «volver a negociar».

«Creemos que por responsabilidad el Departament de Educació tendría que responder. Y si no es así es porque realmente estará mostrando su menosprecio hacia las personas trabajadoras a las cuales está representando, hacia la educación de Cataluña y hacia el alumnado», ha respondido la portavoz de USTEC, Iolanda Segura.

La huelga educativa empieza este lunes y se alargará durante toda la semana con paros territorializados: el lunes será el turno del Barcelonés y el Baix Llobregat; martes del Penedés, Tarragona y las Terres de l'Ebre; miércoles del Alt Pirineu y Arán, la Cataluña Central y Lleida; y jueves de las comarcas de Girona, el Maresme y los Valleses. La huelga culminará el viernes 20 de marzo con un paro en toda Cataluña y una manifestación unitaria en Barcelona.