Los docentes están llamados a la huelga esta semana para exigir mejoras ante un acuerdo «insuficiente» con CCOO y UGT

Este lunes empieza una semana de huelgas educativas. USTEC, Profesores de Secundària, CGT y la Intersindical han convocado los docentes, y a otros sectores, a una semana de paradas territorializadas del lunes al jueves y una convocatoria para toda Cataluña el viernes.

El lunes será el turno del Barcelonès y el Baix Llobregat; martes del Penedès, Tarragona y las Terres de l'Ebre; miércoles del Alt Pirineu y Arán, la Cataluña Central y Lleida; y jueves de las comarcas de Girona, el Maresme y los Vallesos. CCOO y UGT se han retirado de la convocatoria después de firmar un acuerdo con el Departamento de Educación.

Los sindicatos convocantes consideran que este es insuficiente y que no da respuesta a las reclamaciones del colectivo. La semana de huelgas llega después del paro del 11 de febrero, que sí que fue unitaria. Entonces, la protesta era el resultado de la falta de acuerdo entre los sindicatos y la conselleria en el marco de un calendario de negociaciones para alcanzar mejoras salariales y laborales.

El paro consiguió movilizar al colectivo docente, con una participación del 41% según la conselleria y del 85% según USTEC. Después de la huelga, el Departamento de Educación hizo una nueva propuesta a los sindicatos, que estos también consideraron insuficiente, aunque se mantuvieron las negociaciones.

Uno de los principales arrecifes era el incremento del complemento salarial autonómico. Los sindicatos reclaman un incremento del 100% de este concepto, mientras que la conselleria hizo varias propuestas partiendo de un 15% de subida hasta un 30% en cuatro años. Esta última propuesta la hizo el lunes pasado en el marco de una nueva reunión de la mesa sectorial, y CCOO y UGT firmaron el acuerdo, rompiéndose así la unidad sindical.

Más allá del ámbito salarial, el acuerdo contempla también una rebaja «progresiva» de las ratios y casi 300 millones de euros más para la escuela inclusiva. Además, se incorpora el cobro de 50 euros por pernoctación. En paralelo, se alcanzó un acuerdo para que el Personal de Atención Educativa (PAE) tenga un complemento salarial, que va de los 290 euros a los ayudantes de cocina y limpiadoras a los 473 para los técnicos de educación infantil rural.

USTEC, Profesores de Secundaria y CGT no firmaron el acuerdo -USTEC sí que ha dado apoyo al pacto que hace referencia en el PAE- al considerarlo insuficiente, y han mantenido la convocatoria de huelga de cara a la próxima semana.

De hecho, USTEC, la CGT y la Intersindical impulsaron una consulta telemática al profesorado, en la que participaron más de 42.000 docentes y el 94,9% rechazó el acuerdo.

Más salario y más recursos

El sindicatos convocantes del paro -USTEC, Profesores de Secundària, CGT y la Intersindical- sostienen que lo que plantea el acuerdo que sí han firmado CCOO y UGT es insuficiente y no supone una mejora real en el día a día de los docentes. Así, defienden que un incremento del 30% del complemento autonómico no les permite hacer frente a la pérdida de más de un 20% del poder adquisitivo de los últimos años ni está en consonancia con las tareas que hacen y exigen una subida mayor. También piden más personal, más recursos para la inclusiva, una bajada clara de las ratios y la retirada de los decretos de plantillas y direcciones, entre otros.

Movilizaciones en los centros, cortes de carretera y manifestaciones

Los sindicatos confían en que la movilización será muy grande, especialmente el viernes, cuando la convocatoria es para todo el país. En este sentido, la CGT ha sumado al personal de atención educativa (PAE), el de administración y servicios (PASO), el de ocio educativo y el de los jardines de infancia a la convocatoria; la IAC-Catac también ha añadido el de administración de cara al viernes y la Intersindical a la concertada, aunque no es el sindicato mayoritario en este ámbito. Además, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) ha convocado al alumnado de secundaria a la huelga viernes.

Cada día habrá movilizaciones en las zonas donde está convocada la huelga y se espera una movilización «histórica», en palabras de la portavoz de USTEC, Iolanda Segura.

La previsión es que haya cortes de carretera, movilizaciones en los centros escolares, delante de algunos ayuntamientos y una manifestación diaria en cada uno de los territorios donde está convocada la huelga aquel día, según explicaron los mismos sindicatos en una atención a los medios el viernes pasado. Este lunes, la manifestación está prevista a las 12.30 horas en la plaza Urquinaona.

Con este calendario de movilizaciones sobre la mesa, los sindicatos ya han alertado Educación de que se tiene que volver a sentar a negociar, pero han afirmado que ahora el paradigma ha cambiado y que esta negociación tiene que ser en el marco del comité de huelga, sólo con los sindicatos convocantes.