El papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio

El papa León XIV hará un viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio, ha confirmado este miércoles la Santa Sede, sin especificar todavía las etapas de lo mismo.

«Acogiendo la invitación del Jefe de Estado y de las Autoridades eclesiásticas del país, el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a España del 6 al 12 de junio de 2026. El programa del viaje se dará a conocer cuando sea la hora», asegura un comunicado del portavoz vaticano, Matteo Bruni.

De esta manera, un papa volverá a España quince años después de que lo hiciera Benedicto XVI en 2011, ya que Francesc nunca llegó a visitar el país antes de morir en abril del año pasado.

Aunque el Vaticano todavía no ha confirmado el programa, el 9 de enero el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, adelantó desde Roma que los puntos «fundamentales» de este viaje serán Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Su paso por Barcelona coincidirá con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, el 10 de junio de 1926, y con la inauguración de la 'Torre de Jesús' de la Sagrada Familia.

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha adelantado recientemente que el pontífice presidirá la inauguración de esta torre, el punto más alto del templo, y que prepara un acto multitudinario en el estadio olímpico.

Otra parte del viaje será el archipiélago de las Canarias, una visita que ya fue pensada por su antecesor, el papa Francisco, para ser una importante ruta migratoria, pero que no pudo llevar a cabo.

Este viaje a España será el cuarto internacional en el todavía breve pontificado de León XIV, después del que realizó en Turquía y el Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre del 2025 y de dos más que han sido anunciados hoy por el Vaticano: el 28 de marzo a Mónaco y del 13 al 23 de abril en Argelia, el Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

León XIV, que también tiene nacionalidad peruana por sus años como obispo y misionero en el país andino, ya había confesado su deseo de ir a España, un país que recorrió en varias ocasiones antes de su elección en el cónclave del mayo del 2025 y en el que tiene raíces por parte de madre.