Junts denuncia en el Congreso la traducción al castellano de diversas señales de la AP-7

Un cartel en la AP-7 en Barberà del Vallès con un error, con el acento del municipio cerrado en lugar de abierto.ACN

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes está analizando «cartel a cartel» el idioma de la señalización de las autopistas para ver si se cumple el uso de los letreros en catalán. «Si hay alguna cosa que contradice la normativa vinculada a la señalización, procederemos a cambiar los carteles que lo incumplen», han indicado este miércoles fuentes del gobierno español. Destacan que el Estado cumple con los criterios de señalización en idiomas oficiales como el catalán, pero que si se detecta «alguna anomalía» trabajarán «de inmediato» para arreglarlo.

En el caso concreto de la AP-7, apuntan que es una autopista que estaba concessionada y que ha pasado a ser de gestión estatal. «Su señalización se renovó para sustituir la que se encontraba en mal estado y corregir la numeración de las salidas que estaban mal quilometrades», exponen. En total, se han cambiado 22 carteles, de los cuales 20 son «exclusivamente en catalán» porque corresponden a topónimos oficiales (nombre propio), y sólo dos tienen desdoblamiento bilingüe.

Queja de Junts

La respuesta del gobierno llega después de que este martes los diputados de Junts en el Congreso, Isidre Gavín y Pilar Calvo, hayan registrado una batería de preguntas por escrito dirigidas al gobierno español a raíz de la sustitución de señales viarias en catalán por versiones exclusivamente en castellano en varias autopistas de Catalunya. Según exponen, en los últimos días se ha observado cómo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está retirando o modificando letreros existentes en catalán.

Junts recuerda que la legislación estatal en materia de tráfico establece que las indicaciones escritas en paneles de señalización tienen que figurar en castellano y también en la lengua oficial de la comunidad autónoma cuando la señal esté ubicada dentro de su ámbito territorial.