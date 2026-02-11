Retrasos e incidencias en Rodalies en el tercer día de huelga de los sindicatos minoritarios

La red de Rodalies registra varios retrasos generalizados e incidencias este miércoles por la mañana coincidiendo con el tercer día de huelga de los sindicatos minoritarios y también por las limitaciones de velocidad implantadas en la red. Una de las líneas más afectadas es la R2, que registra demoras de más de 30 minutos. También el R1 circula con retrasos por encima de los 20 minutos, según Renfe.

Por otro lado, algunos usuarios han asegurado que los trenes que estaban programados no han circulado, y otros que se han parado a medio trayecto. Aunque el seguimiento es bajo, fuentes de la operadora pública han confirmado que por causas operativas derivadas de la parada se están produciendo cancelaciones al corredor de alta velocidad entre Barcelona y Madrid.

Mientras que el lunes los sindicatos Semaf, UGT y CCOO firmaron un acuerdo con el Ministerio de Transportes, afiliados a la CGT, el Sindicato Ferroviario y Alternativa Ferroviaria, siguen en huelga.

Este miércoles la red de Rodalies continúa ofreciendo el 80% de la oferta habitual y uniendo por carretera los mismos tramos que el día anterior. De cara a este fin de semana, se prevé que vuelva a funcionar la RL4.

Por otro lado, los responsables de la red de tren están pendientes de cómo evoluciona la previsión de viento, que puede obligar a suspender circulaciones, tal como ha dicho la consellera de Territori, Sílvia Paneque, este miércoles. De hecho, el Servicio Meteorológico de Cataluña sitúa buena parte de Cataluña alerta máxima por viento este jueves. De momento, fuentes de Renfe han confirmado que no hay afectaciones por el fuerte viento.