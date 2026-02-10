Servicios mínimos para la huelga educativa: un docente por cada tres aulas en infantil, primaria y ESO

La Generalitat ha decretado los servicios mínimos para la huelga educativa de este miércoles. Así, tiene que haber un docente por cada tres aulas a infantil, primaria y ESO; y una persona del equipo directivo por cada centro. En el caso de los centros de educación especial, tiene que estar la mitad de la plantilla y en los jardines de infancia el 33%. Con respecto a la monitorización de comedor, servicio de cocina, acogida, extraescolares y atención al alumnado con necesidades educativas especiales para garantizar el ocio, también tiene que estar la mitad del personal.

Para el complejo educativo de Tarragona, se ha decretado la mitad del personal de comedor y cocina, una persona de mantenimiento por turno y el servicio habitual en enfermería, vigilancia y el turno de noche de los tutores.

La dirección de los centros, una vez escuchado el Comité de Huelga, tiene que determinar el personal «estrictamente necesario» para el funcionamiento de estos servicios mínimos, según concreta el edicto publicado por el Departament de Treball. El texto añade que los servicios mínimos los tiene que prestar, preferentemente, si está, el personal que no ejerza el derecho a huelga.

Mínimos «abusivos»

El sindicato USTEC ha rechazado «frontalmente» estos servicios mínimos y ha considerado un «despropósito» que se hayan publicado a poco más de 24 horas de la huelga. La organización afirma que eso no deja margen real ni tiempo material a los centros ni a los trabajadores para poder organizarse.

Para USTEC, los servicios mínimos establecidos son "claramente abusivos" y «responden a la voluntad de limitar y vaciar de contenido el derecho fundamental de huelga». Aseguran que en centros pequeños y escuelas rurales, estos mínimos «pueden llegar a desactivar completamente la movilización».