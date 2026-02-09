UGT asegura que se están cumpliendo los servicios mínimos y que la cifra de trenes suprimidos es «anecdótica»

UGT asegura que se están cumpliendo los servicios mínimos programados durante la huelga de maquinistas y defiende que la cifra de trenes suprimidos a primera hora de la mañana es «totalmente anecdótica». El responsable de UGT de Renfe en Cataluña, Francisco Cárdenas, ha defendido que la jornada ha arrancado «bien» y adelanta que el seguimiento del paro es «muy elevado».

En declaraciones a los medios desde la estación de Sants, ha defendido que «internamente» el colectivo «tiene claro que es un día para el ferrocarril» y ha reiterado que quieren hacer su trabajo «con garantías». Según el representante del sindicato, este fin de semana no se ha avanzado en las negociaciones con el Ministerio de Transportes y este lunes hay nuevas reuniones.