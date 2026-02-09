MOVILIDAD
UGT asegura que se están cumpliendo los servicios mínimos y que la cifra de trenes suprimidos es «anecdótica»
El sindicato dice que el seguimiento de la huelga de maquinistas es «muy elevado»
UGT asegura que se están cumpliendo los servicios mínimos programados durante la huelga de maquinistas y defiende que la cifra de trenes suprimidos a primera hora de la mañana es «totalmente anecdótica». El responsable de UGT de Renfe en Cataluña, Francisco Cárdenas, ha defendido que la jornada ha arrancado «bien» y adelanta que el seguimiento del paro es «muy elevado».
En declaraciones a los medios desde la estación de Sants, ha defendido que «internamente» el colectivo «tiene claro que es un día para el ferrocarril» y ha reiterado que quieren hacer su trabajo «con garantías». Según el representante del sindicato, este fin de semana no se ha avanzado en las negociaciones con el Ministerio de Transportes y este lunes hay nuevas reuniones.