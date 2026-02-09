La huelga del sector ferroviario empieza sin cumplirse todos los servicios mínimos programados

La huelga del sector ferroviario ha empezado este lunes sin cumplirse todos los servicios mínimos programados, según han confirmado fuentes de Renfe a ACN. Ante las «afectaciones» provocadas por el paro, la compañía recomienda utilizar transportes alternativos.

La de este lunes es la primera de tres jornadas de huelga para reclamar más personal y medidas de seguridad en las vías, aunque se mantienen abiertas las vías de negociación con el Ministerio de Transportes. El paro ha sido convocado después de los accidentes mortales de Adamuz y Gelida y de dos semanas de cuerpo ferroviario en Alrededores. La convocatoria apela más de mil maquinistas en Cataluña y también incluye el personal de intervención, estaciones, centros de gestión o administración.