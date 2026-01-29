Illa continúa la evolución «favorable» en su recuperación en la Vall d'Hebron

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sigue ingresado en el Hospital de la Vall d'Hebron, donde está desde el pasado sábado 17 de enero. Fuentes de Presidencia aseguran que continúa su «evolución favorable» en su recuperación de la osteomielitis púbica provocada por una bacteria que se le diagnosticó.

Actualmente, compagina el tratamiento médico con la rehabilitación prescrita. Isla, que dejó la UCI el martes día 20 de enero, se mantiene en una habitación de planta y, desde allí, sigue la actualidad política en contacto con los consellers del Gobierno que lo tienen al día de los pasos del ejecutivo.