Salvador Illa sufre una osteomielitis púbica provocada por una bacteria

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sufre una osteomielitis púbica causada por un microbio, el streptococcus agalactiae. Así lo ha confirmado este lunes por la tarde el equipo médico del hospital de la Vall d'Hebron, donde está ingresado el presidente desde el sábado.

Según los profesionales, Illa presenta una «evolución clínica muy favorable». Con el fin de combatir la infección, el presidente ya se está sometiendo a un tratamiento con antibiótico.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa este lunes la jefa del servicio de enfermedades infecciosas, Dolors Rodríguez, que ha detallado que se trata de una patología «muy poco frecuente» que ya están tratando con antibiótico. La doctora ha apuntado que hay una mejora en los síntomas que manifestó cuándo ingresó – dolor intenso y limitación de la movilidad de las piernas. También ha dicho que la previsión es que salga este martes de la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) y que en función de su evolución se valorará si forma parte del tratamiento desde casa.