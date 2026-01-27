Los retrasos se extienden al AVE de Tarragona y algunos convoyes acumulan más de una hora de demora

La alta velocidad, que pasa por Tarragona, también sufre este martes un día complicado, con algunos trenes que acumulan más de una hora de demora. Los paneles informativos en la estación de Sants muestran retrasos generalizados, tanto en las llegadas como en las salidas.

Uno de los casos es el del AVE en Madrid que tenía que salir de Girona a las 06.34 horas, y que lo ha acabado haciendo poco después de las 07.20 horas. Este tren ha acumulado más de una hora y media de retraso porque el maquinista, a la altura de Calatayud, ha tenido que ser sustituido porque ya había superado las horas de trabajo, según ha explicado un pasajero a ACN.

Fuentes de Renfe han admitido que las limitaciones de velocidad de Adif impactan en todos los operadores y afectan también a los turnos de los maquinistas.