Semaf rechaza «anticipar plazos» para reprender el servicio de Rodalies

Panel informativo que indica que el servicio ferroviario está suspendido a la estación de Tarragona en el segundo día del corte|trozo ferroviario

El sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, rechaza «anticipar plazos» sobre cuándo se podría reanudar el servicio de Rodalies y avisa de que la confianza se rompió entre Renfe y Adif el día del temporal en Cataluña, cuando hubo dos descarrilamientos.

El director general de Semaf, Diego Martín, ha asegurado a TV3 que reclaman un informe técnico con las «deficiencias» de la red, partiendo de una «auditoría» de la infraestructura, y que los mismos conductores puedan comprobar directamente su estado. Según Martín, eso no se hizo durante el día de ayer y, por lo tanto, no se han cumplido los protocolos. Además, el portavoz de los maquinistas denuncia que, después de las comprobaciones de Adif, detectaron «nuevas deficiencias».

Martín ha asegurado que a los maquinistas les sorprendió « mucho» el anuncio del Gobierno de la reanudación del servicio porque las comprobaciones «no se hicieron de la manera correcta» y después de que se les informara que la red era segura tuvieron constancia de nuevos desprendimientos.

«Nos pasaron informaciones incorrectas», ha lamentado Martín, que ha indicado que no tienen un «informe técnico con las deficiencias» y solo cuentan con comunicaciones «informales».

Según ha dicho, la prioridad de los maquinistas es la seguridad de pasajeros y profesionales.