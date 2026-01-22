Renfe ampliará los abonos a los usuarios que los tienen por los días en que no se ha presentado el servicio

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Renfe ampliará los abonos por los días en que no se ha prestado servicio a aquellas personas que disponen de uno, según ha indicado la compañía. Así, los usuarios que tienen abonos vigentes les podrán utilizar durante dos días más, de momento, ya que ni este miércoles ni este jueves se está prestando servicio en Cataluña. Los usuarios pueden solicitar esta ampliación en las taquillas a partir de este jueves.

Los trenes de Rodalies siguen sin circular este jueves a primera hora de la mañana, según confirman fuentes de Renfe, que atribuyen el retraso en la puesta en marcha del servicio a «causas operativas». El Gobierno anunció ayer por la noche una reanudación «progresiva» de Rodalies, pero ya advirtió que sería un «día difícil». Fuentes del principal sindicato de los maquinistas, Semaf, señalaron a ACN que los maquinistas no reanudarían su trabajo sin garantías por escrito de Adif de las medidas de seguridad adoptadas para aumentar la seguridad. Se trata de la segunda jornada sin trenes en Cataluña después del accidente Gelida.