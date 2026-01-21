Renfe evita hacer «ninguna previsión» horaria sobre la reanudación del servicio

Renfe ha evitado esta mañana del miércoles hacer «ninguna previsión» horaria sobre la reanudación del servicio de Rodalies. Su portavoz en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio que se recuperará la circulación de trenes cuando haya «total seguridad». Carmona ha asegurado que es «inviable» poner un servicio alternativo para sustituir toda la red de Rodalies y ha remarcado que Renfe está intentando informar por todos los canales disponibles.

El portavoz ha explicado que las marchas exploratorias que está haciendo Adif han permitido detectar algunas incidencias, como piedras o rocas en la zona de Cervera y Calaf y a Riudecanyes. Carmona ha vinculado la situación al fuerte temporal que ha sufrido Cataluña los últimos días. Carmona ha destacado que ayer estuvo la «coincidencia de muchas situaciones que pueden comportar un riesgo» y que por eso se decidió hacer las marchas lentas.

«Lo primero es la seguridad de los usuarios y de nuestros trabajadores, estamos totalmente consternados», ha apuntado, en referencia a la muerte de una persona que iba a la cabina del tren de la R4 accidentado en Gelida.

Carmona ha explicado que ha habido una incidencia a primera hora con la megafonía de las estaciones, pero que ya está solucionada.