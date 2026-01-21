La víctima del accidente de Gelida era un maquinista en prácticas

La víctima del accidente de un tren de la R4 en Gelida este martes por la noche es un maquinista en prácticas que viajaba a la cabina, según han confirmado los Mossos d'Esquadra. La víctima iba con el conductor titular y con más aprendices, según ha indicado el subinspector de los Bombers, Joan Rovira. La víctima es un hombre nacido en 1998 y su familia vive en Sevilla, según ha informado la policía catalana.

Por otra parte, Rovira ha indicado que la situación está «totalmente estabilizada» con respecto a la intervención de los Bombers en la zona del accidente y ahora los Mossos d'Esquadra continuaron las tareas de investigación para determinar como se produjo el accidente.