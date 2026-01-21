Puente dice que el incidente de Gelida no tiene nada que ver con el servicio ferroviario y es consecuencia de la meteorología

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que el descarrilamiento de Gelida que ha provocado la muerte del maquinista y ha dejado a cuatro heridos graves no tiene «nada que ver con el servicio ferroviario» y es fruto de «cuestiones meteorológicas». En una entrevista en Telecinco, ha recordado que el incidente deriva de la caída de un muro sobre la cabina del Rodalies, y ha trasladado su pésame a la familia de la víctima.

El ministro también ha atribuido la huelga anunciada por el sindicato de maquinistas SEMAF a las «circunstancias anímicas» del colectivo de maquinistas después de la muerte de dos compañeros. Ha adelantado que el Ministerio «dialogará» con ellos para intentar que el paro no se produzca.

Según Puente, el incidente de Gelida y también lo que tuvo lugar entre Blanes y Maçanet a consecuencia de la caída de una piedra en la vía, no son fruto de ningún defecto ni problema en el operativo de Rodalies o la infraestructura, sino que derivan de las fuertes lluvias que se han registrado estos días en Cataluña.

Limitación de velocidad en la línea Barcelona-Madrid

El ministro también ha atribuido la limitación de la velocidad a la línea de alta velocidad Barcelona-Madrid a circunstancias «anímicas» de los maquinistas, que después del descarrilamiento de Adamuz reportaron 25 avisos en la línea. Fruto de estos avisos, Adif activó una limitación de velocidad a un máximo de 160 km/h en varios tramos. Después de una revisión, este miércoles el gestor de la infraestructura ha levantado parcialmente la limitación, de manera que toda la línea vuelve a ir a 300 Km/H menos cuatro tramos donde ahora se sitúa a 240 Km/H y donde hará falta una revisión más exhaustiva.

En todo caso, ha explicado que este 2026 se inicia una remodelación completa de la línea Barcelona-Madrid que permitirá incrementar la velocidad hasta los 350 Km/H. «Lo renovaremos todo, y aprovecharemos para habilitarla para que pueda ir a 350 Km/H».

Adamuz

Con respecto a Adamuz, el ministro ha explicado que todavía hay un decalaje entre las desapariciones denunciadas y los cadáveres rescatados. Está descartado que se encuentre en el Iryo, y en el caso de l'Alvia, donde ya se ha levantado una parte de los coches, «de momento no aparece nadie».

Puente también ha explicado la conversación entre el maquinista del Iryo y el centro de control de AENA a Atocha que ha difundido elDiario.es. Según el ministro, son dos llamadas separadas por «varios minutos» donde el maquinista no es consciente de que ya ha chocado con el tren Alvia que iba en dirección contraria. «El centro de control le dice que no hay ningún tren llegando porque l'Alvia ya ha chocado», ha explicado Puente. Según el ministro, entre el descarrilamiento del Iryo y el choque en l'Alvia pasaron «menos de nueve segundos».

Causas

El ministro ha admitido que las ruedas del Iryo presentan una marca que se podría corresponder a un error en la vía. También que los trenes anteriores que habían pasado por este punto tienen marcas similares. Ahora, según Puente, «la cuestión es saber si había alguna cosa sobre la vía o si era la misma vía que se estaba a punto de romper», pero «no podemos extraer conclusiones de que es lo que produce esta marca».

En todo caso, ha negado tajantemente que se hayan utilizado materiales low cost, como sostiene un sindicato de maquinistas: «Esta afirmación es una barbaridad, aseguro que no se contratan materiales low cost», ha dicho. Ha recordado que la renovación de la línea de Adamuz concluyó el mayo pasado. En octubre se hizo una prueba geométrica, a finales de noviembre una prueba dinámica y el cinco de noviembre una inspección a pie. «Es una vía que cumplía con todos los parámetros de seguridad».