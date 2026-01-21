Alertan de «posible inestabilidad» en la AP-7 porel desprendimiento del muro que causó el accidente de tren en Gelida

Los Bombers alertan de una situación de «posible inestabilidad» en la AP-7 en Gelida (Alt Penedès), en el tramo donde estuvo el desprendimiento de un muro de contención de la misma autopista que provocó el accidente de tren de este martes.

El jefe de intervención de los Bombers de la Generalitat Guillem Amorós ha detallado que el muro colapsado se «apoya» actualmente sobre el tren accidentado y que se tendrá que valorar cómo se comporta este talud una vez se retire el vagón. Actualmente, ha cortado un carril de la autopista -el más próximo al muro- y los Bombers aseguran que el resto de la vía es «apto para el tráfico». Los Bombers han requerido al Ministerio de Transportes y a ADIF una «evaluación conjunta» de la situación.

En este sentido, el portavoz de los Bombers ha avisado que habrá que «estar alerta» de la situación del muro una vez se retire el vagón para analizar «cómo actúa sobre el terreno». Amorós, además, ha recordado que en este tramo, la AP-7 concentra un elevado tráfico de vehículos pesados.

Será a partir de la retirada del tren, pues, cuando se podrá evaluar «si la carretera es segura o no» en su totalidad. Actualmente, solo hay un carril cortado, porque es el que se considera que podría tener una «posible afectación», mientras que el resto se consideran seguros.

Durante este miércoles por la mañana, los Bombers también han hecho tareas de estabilización del tren, puesto que la situación después del accidente era «precaria e inestable» para permitir a los investigadores trabajar con garantías. Desde las diez y media de la mañana, los Mossos d'Esquadra han podido acceder en la zona.

El jefe de los Mossos en Sant Sadurní d'Anoia, Eduard Baca, ha detallado que hasta el lugar se han desplazado los investigadores de la Región Metropolitana Sur y del área central de transportes de los Mossos para intentar averiguar las causas concretas del accidente.

Además del trabajo sobre el terreno, tendrán un papel clave los testigos de los maquinistas, para poder determinar «si el muro cae por consecuencia del paso del tren o el muro ya había caído». Cómo en el caso de la AP-7, Baca admite que la reanudación de la circulación ferroviaria dependerá también de la afectación final al muro.

Cuando acaben estas tareas se procederá a la retirada del tren, pero ninguno de los cuerpos de seguridad ha podido determinar cuánto de tiempo se pueden alargar los trabajos.