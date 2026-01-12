Illa se reunirá esta tarde con los campesinos que protestan en las carreteras

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá este lunes por la tarde con los campesinos que protestan en los cortes de las carreteras catalanas por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, según han informado desde Revolta Pagesa y han confirmado fuentes de Presidencia. Se trata de una demanda que habían hecho los manifestantes porque querían garantías de las promesas que los había hecho el conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en el marco de la reunión mantenida este domingo.

Los campesinos ya han empezado a levantar, este lunes a primera hora, el corte del Port de Tarragona, con la apertura de un carril de entrada y salida y pretenden abandonar el espacio en columna más tarde. El resto de protestas que todavía hay repartidas por varios puntos de la red vial, en la AP-7, C-16 y Coll d'Ares, decidirán en asambleas los próximos pasos.