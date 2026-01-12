Los campesinos levantan la protesta en el Port de Tarragona y los accesos quedan abiertos

Los campesinos del corte al acceso en el Port de Tarragona por la A-27 han levantado la protesta y los accesos a las instalaciones portuarias ya vuelven a estar totalmente abiertos. Al poco de las 10 de la mañana, los 25 tractores y la quincena de vehículos que quedaban a la protesta han marchado en columnas hacia la Conca de Barberà, el Penedès y el Baix Camp.

La decisión de levantar las protestas se ha tomado después de la cuarta noche al raso, en el marco de las protestas iniciadas por el campesinado en Cataluña contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Primero se ha abierto el acceso por el polígono Francolí y pocos minutos después el resto de la A-27 para los camiones procedentes de Valls y Lleida.

Además, del acceso al Port de Tarragona, los campesinos decidieron este domingo por la noche mantener los cortes en la AP-7 entre Borrassà y el Alt Empordà y el Pla de l'Estany, la C-16 en el Berguedà, la N-II en el Alt Empordà y la C-38 en el Coll d'Ares.

Ramon Rojo, portavoz de Revolta Pagesa en el Camp de Tarragona, ha explicado que levantan el corte después de los compromisos del Gobierno con el sector y al hecho que este lunes por la tarde el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mantenga una reunión con los campesinos. «Uno de los puntos es blindar al máximo el campesinado y el otro es blindar la seguridad alimentaria de nuestra gente», ha afirmado Rojo. En concreto, ha citado «etiquetados que marquen muy claramente de donde viene el producto», así como todo tipo de ayudas para compensar la diferencia con los costes de producción» respecto países de Sudamérica. En materia de seguridad alimentaria, la voluntad de los campesinos es «que el producto de fuera tenga las mismas garantías que los nuestros, cosa que ahora no pasa».

La decisión la tomaron en la asamblea de este domingo por la noche, después de cuatro días de movilizaciones, entre las cuales una marcha lenta con tractores por el centro de Tarragona. La última noche ha sido fría y húmeda y este lunes desde primera hora ya han empezado a recoger todos los enseres que les han permitido pasar las noches al raso.