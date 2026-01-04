Protección Civil rebaja la previsión de intensidad de nieve pero mantiene la alerta por frío intenso y nevadas en cotas bajas

Protección Civil mantiene activada la alerta del plan Neucat ante la llegada de un episodio de frío intenso que se alargará entre cuatro y cinco días y que puede ir acompañado de nevadas a cotas bajas en puntos locales del territorio, con gruesos que no superarían los cuatro o cinco centímetros.

Les previsiones apuntan a nevadas débiles en el nordeste del país, especialmente al litoral de Barcelona, Girona y la Cataluña Central, así como blanqueadas en las Terres de l'Ebre y al Camp de Tarragona.

Aunque el Servicio Meteorológico de Cataluña ha rebajado la intensidad de las precipitaciones previstas, hacen un llamamiento a la prudencia en los desplazamientos y en las actividades al aire libre ante el frío, las posibles nevadas y el riesgo de heladas.

Este domingo se ha reunido el comité técnico del plan Neucat para analizar la situación meteorológica y comprobar el grado de preparación de los diferentes servicios implicados. En declaraciones a los medios, la subdirectora operativa de Protección Civil, Imma Solé, ha aclarado que la rebaja en la previsión de nieve no significa que desaparezca el riesgo de nevadas. «Esperamos alguna nevada en cotas bajas, a pesar de que con menos probabilidad que en las previsiones iniciales», ha señalado.

Les precipitaciones, que pueden ser tanto en forma de lluvia como de nieve según la zona, se esperan sobre todo para esta noche y lunes. Sin embargo, el elemento más destacado del episodio será el frío intenso. Les temperaturas mínimas podrían situarse en torno a los 0 grados al litoral, entre -3 y -8 grados en las zonas prelitorales e interiores, y entre -8 y -12 grados en el Pirineo. Delante de este escenario, se recomienda ir bien equipados, planificar con antelación las actividades en el exterior y extremar la precaución en los desplazamientos.

Prudencia en los desplazamientos

El Servicio Catalán de Tráfico presta especial atención en el riesgo de heladas, especialmente en carreteras secundarias y en ejes como la C-25, la C-26 y la N-260 en el Pirineo, aunque, de momento, no se prevén restricciones generales de circulación.

Protección Civil remarca la importancia de informarse de la evolución meteorológica y del estado de las carreteras antes de desplazarse, especialmente en un contexto en que la movilidad puede quedar afectada de manera puntual por nieve o hielo.

En este sentido, advierte que mañana será un día meteorológicamente adverso, con viento, frío, nieve y mal mar, y recomienda, siempre que sea posible, avanzar o reorganizar los desplazamientos y limitar las actividades al exterior.

Fuerte oleaje en el Ampurdán

El episodio de frío intenso irá acompañado de fuerte oleaje al Ampurdán, especialmente al Baix Empordà, así como rachas de viento fuertes en el extremo norte del país. Les autoridades piden extremar la vigilancia en actividades próximas al litoral, especialmente en una zona que ya quedó muy castigada por el temporal de Navidad.