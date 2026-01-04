Mapa de nieve en Tarragona: los municipios en alerta este domingo y lunes

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La masa de aire frío de la borrasca Francis podría dejar nieve en varios puntos de Tarragona este domingo y lunes. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha activado la alerta amarilla por riesgo moderado (1/6) este domingo por la tarde en las comarcas del Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià, y la Terra Alta. La cota de nieve se situará en torno a los 200 metros, aunque localmente podrá verse nevar en cualquier cota.

Mapa del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) con la previsión de nevadas en Tarragona domingo por la tardeMeteocat

El lunes por la mañana, en cambio, la alerta se extenderá también a las comarcas del Baix Camp, la Conca de Barberà, y el Alt Camp, dejando casi toda la demarcación bajo aviso moderado, con un peligro de 2 sobre 6. Aunque el Tarragonès y el Baix Penedès no se incluyen en la alerta, también existe la posibilidad de que nieve.

El lunes se prevé que la cota de nieve se sitúe en torno a los 200 metros en el oeste de la depresión Central y al tercio sur, aunque localmente podrá verse nevar en cualquier cota en estos sectores. En el resto, la cota se situará en torno a los 400 metros, si bien a partir de mediodía subirá hasta los 600 metros.

Mapa del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) con la previsión de nevadas en Tarragona lunes por la mañanaMeteocat

A partir del lunes por la tarde la alerta desaparece a la demarcación, pero se mantiene en varias comarcas de Cataluña. El martes, aunque se prevé un día soleado, el Meteocat activará el aviso por frío, que afectará al Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà y el Alt Camp.