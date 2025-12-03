Sólo el 5% de los brotes de peste porcina africana declarados en 14 países de la UE han afectado granjas este 2025

Sólo el 5% de los brotes de peste porcina africana declarados en 14 países de la Unión Europea este 2025 han afectado granjas, según datos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) facilitados a ACN. De todos modos, la agencia de la UE hace un llamamiento a respetar las restricciones por el brote de peste porcina africana (PPA) en jabalíes salvajes en Cataluña y pide «prudencia». «Es una situación de emergencia: la bioseguridad y el cumplimiento de las normas es esencial», avisa Lina Mur, responsable científica del departamento de salud animal del EFSA. Una de las tareas «esenciales», dice la experta, es controlar la población de jabalíes para contener el brote detectado en Collserola la semana pasada.

«Es una de las partes más difíciles del control de la enfermedad, pero probablemente es una de las medidas más esenciales que podemos adoptar para evitar una propagación mayor de la peste porcina africana», afirma a ACN esta responsable del EFSA, agencia encargada de seguir la evolución de la PPA en la UE y evaluar los riesgos y medidas de control del virus.

La peste porcina africana afecta actualmente a 14 países de la Unión Europea, pero 5 países han conseguido que la PPA no salte de los jabalíes alas granjas, un paso más preocupante por la afectación en la industria porcina. De hecho, sólo el 5% de todos los brotes de PPA de este año en la UE se han producido en granjas y la mayoría se han concentrado en Rumania (80%), si bien ha habido algunos «casos esporádicos» en Italia, Grecia y Croacia.

El grueso de los contagios en la UE afecta a los jabalíes salvajes con casi 10.000 animales infectados este año, según los datos del EFSA desde el 1 de enero hasta este martes. En el caso de España, sólo constan 2 casos, ya que los siete nuevos detectados todavía no los han registrado.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud Animal (WOAH, por sus siglas en inglés), también hay brotes activos en los países vecinos no comunitarios, principalmente en Albania, Bosnia-Herzegovina, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Ucrania.

Implicación de ganaderos

Desde la agencia de la UE con sede en Parma, Mur asegura que la PPA «se puede controlar» si hay medidas de bioseguridad y una implicación «adecuada» de la industria y la población, siguiendo las normas y ayudando en la «detección precoz» de nuevos casos: «Si se detecta cualquier otro caso en cualquier lugar, el papel de los ganaderos y la población es esencial para trasladar inmediatamente esta sospecha a las autoridades».

El ministerio de Agricultura ha elevado a nueve los casos de jabalíes muertos por peste porcina africana este martes. Los siete nuevos casos confirmados se han registrado en la misma zona que los dos primeros.

La reaparición de la PPA en la UE

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad vírica con una elevada mortalidad que afecta cerdos y jabalíes. Es un virus muy resistente a que puede sobrevivir meses, incluso años en productos congelados, y no existe ninguna vacuna ni cuida para la enfermedad.

Los humanos son inmunes a la PPA, pero los brotes entre los cerdos tienen un impacto socioeconómico por las restricciones que implican, especialmente en países con una industria porcina importante, como es el caso de España. Otros grandes productores de carne de cerdo, como Alemania, Polonia e Italia, han tenido que gestionar brotes de PPA en los últimos años. Por ejemplo, en algunas áreas de Alemania han conseguido contener los brotes en zonas silvestres y sólo han tenido «casos muy esporádicos» en granjas, explican desde el EFSA.

Entre 1995 y el 2007 la PPA únicamente apareció a la isla de Cerdeña en el contexto europeo. A raíz de un brote en Georgia en el 2007, la enfermedad se empezó a extender por los países vecinos, afectando cerdos domésticos y jabalíes.

En la Unión Europea se declararon los primeros brotes de peste porcina africana en 2014, afectando jabalíes procedentes de los países bálticos y Polonia. Desde entonces, la enfermedad se ha propagado en otros países de la UE, sobre todo en el centro y este del bloque europeo. Fuera de la UE también ha habido brotes en el Asia, Oceanía y algunos países americanos.

A principios del 2020, el EFSA alertó de que la peste porcina africana se empezaba a extender hacia el suroeste de la UE y puso en marcha una campaña informativa. El año va pasado se produjo el primer declive del contagio en la UE después de que Suecia consiguiera acabar con todos los casos.

Ahora el brote de Barcelona vuelve a engordar la lista de países afectados –que ya incluye España–, y la PPA se expande todavía más hacia el oeste de la UE, como temía el EFSA hace cinco años.

«No estamos contentos de ver cómo otro país se ha contagiado», admiten en Parma.

De todos modos, el EFSA se muestra optimista por la capacidad de las autoridades por toda la UE para contener y gestionar la enfermedad. Bélgica y Suecia han erradicado la peste porcina africana, recuerda Mur.

Origen desconocido del brote en Barcelona

La PPA se transmite de dos maneras: de animal a animal y de forma «indirecta». La primera genera una transmisión «lenta», como una ola, explica Mur. La segunda es más «problemática» porque la enfermedad puede «saltar» de un sitio a otro, sea por carne infectada o por la presencia del virus en «cualquier superficie», como «la bota de un ganadero». El contagio de forma indirecta fue el caso de Italia o Suecia, que el año pasado consiguió erradicar la PPA.

Preguntada por la teoría «del sándwich» como origen del contagio en Collserola, Mur recuerda que la transmisión a través de productos infectados por carne «se ha producido anteriormente», por ejemplo en la entrada de la PPA en Suecia en 2023. Precisamente, el EFSA resalta la implicación de los cazadores y las autoridades suecas para eliminar el virus y poder declarar el país libre de peste porcina el año pasado.

En cualquier caso, el EFSA no se puede pronunciar sobre el origen del brote porque la investigación está en manos de las autoridades nacionales y porque todavía se están analizando pruebas en el laboratorio para identificar qué subtipo del virus y, por lo tanto, ver de dónde puede haber venido.