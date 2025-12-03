Crisis de la peste porcina: las granjas de cerdos que hay en Tarragona y las Terres de l'Ebre

La crisis de la peste porcina africana (PPA) sigue centrando la atención de la Generalitat y de los catalanes, más allá de la expansión de la enfermedad. Aunque los casos se han detectado en la zona de Collserola, en el Vallès Occidental, la situación preocupa por los efectos económicos que puede comportar a las explotaciones porcinas del Camp de Tarragona.

En el caso del Camp de Tarragona, de acuerdo con los datos recogidos del Registro de Explotaciones Ganaderas (RER) de la Generalitat de Catalunya, constan 156 explotaciones porcinas y figuran casi 700 granjas repartidas por la provincia, teniendo en cuenta también el Baix Penedès.

Registro de explotaciones ganaderas en Cataluña.Departamento de Agricultura

El municipio donde más explotaciones se acumulan es Alcover, que cuenta con 10 instalaciones, de las cuales nueve son para la producción y reproducción intensiva porcina y también un matadero. Piles es el segundo municipio con más explotaciones, muy intensivas, con ocho. La siguen Reus, Riudoms y Vilabella (Alt Camp), con siete instalaciones de diverso tipo. Otros municipios que figuran en el registro son l'Espluga de Francolí (6), la Selva del Camp, Santa Coloma de Queralt y Bràfim (5) o Cambrils (4), entre casi todos los municipios del Camp de Tarragona que tienen al menos una instalación dedicada al sector porcino.

En el caso de las Terres de l'Ebre, los municipios que cuentan con más explotaciones porcinas o mataderos son Ulldecona (24), Masdenverge (19) Tortosa (18) y Batea (16). La comarca del Montsià es la que más explotaciones porcinas tiene (100), seguida de la Terra Alta (53), el Baix Ebre (36) y la Ribera d'Ebre (34).

Todavía no se ha determinado cómo será el impacto económico dentro del sector, y aunque no se han establecido medidas preventivas, desde las entidades ganaderas prevén una posible desinversión en ámbito internacional, «obligando» a los campesinos a vender «el restante a España y la Unión Europea».

Hay que tener en cuenta que solo el 5% de los brotes de peste porcina africana declarados en 14 países de la Unión Europea este 2025 han afectado granjas, según datos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) facilitadas a ACN. La agencia de la UE hace un llamamiento a respetar las restricciones por el brote de peste porcina africana (PPA) en jabalíes salvajes en Cataluña y pide «prudencia».