El pueblo a solo una hora de Tarragona que vive dentro de un castillo

A una hora y cuarto de Tarragona se encuentra Montfalcó Murallat, una joya histórica de la comarca de La Segarra que conserva intacta su esencia medieval. Esta diminuta villa amurallada se erige sobre una colina que domina el valle del río Sió, ofreciendo a los visitantes un viaje al pasado entre murallas de piedra que han resistido siglos de historia.

Los orígenes del pueblo se remontan al siglo XI, cuando Bernat I, conde de Berga, repobló la zona tras la ocupación musulmana. Desde entonces, tanto la villa como su castillo feudal pasaron por familias de renombre como los Cardona y los Medinaceli, y sirvieron como refugio estratégico en conflictos como la Guerra de los Segadores (1640-1659), gracias a su posición elevada y fortificada.

El corazón de Montfalcó Murallat está formado por quince casas adosadas que rodean la plaza principal. La única entrada al núcleo urbano es la puerta conocida como Portal Villa Closa, con sus característicos arcos adovelados. Al cruzarla, los visitantes llegan a la plaza central, donde se conserva la cisterna que abastecía de agua al pueblo y el antiguo horno comunal, símbolo de la vida cotidiana de antaño.

Desde la plaza parten dos calles. Una conduce a la iglesia de Sant Pere de Montfalcó y la otra rodea la muralla, ofreciendo un paseo porticado donde se pueden contemplar las puertas de las viviendas. Más allá de los muros se extienden antiguos huertos, campos de pasto y bosques, que completan el entorno rural y muestran cómo se organizaba la vida fuera de la muralla.

La iglesia de Sant Pere combina elementos románicos, barrocos y posteriores reformas que reflejan su evolución a lo largo de los siglos. Conserva el ábside y la puerta original del templo románico y todavía permite subir a la torre del campanario, desde donde se obtienen unas vistas espectaculares del valle y las tierras que rodean a este municipio.

Visitar Montfalcó Murallat es como retroceder en el tiempo. Sus murallas, calles y edificios históricos ofrecen una experiencia única para quienes buscan una escapada cultural y tranquila, a apenas una hora y cuarto de Tarragona, en un entorno que parece suspendido entre la Edad Media y el presente.