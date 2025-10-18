Porotesta
Élite Taxi convoca un paro del servicio y una manifestación el martes contra el acuerdo del Barça con Uber
La protesta coincidirá con el partido de fútbol contra el Olympiakos
Élite Taxi ha convocado para el martes por la tarde una parada y una manifestación contra el acuerdo del FC Barcelona con la empresa Uber, a la cual acusa de actuar «fuera de la ley» y explotar trabajadores.
La protesta coincidirá con el partido de fútbol que enfrenta al Barça con el Olympiakos. La organización llama a los taxistas a movilizarse desde la plaza de España y la avenida de Maria Cristina en dos columnas.
La primera acabará el recorrido delante de las oficinas del Barça en el distrito de las Corts con el objetivo de «colapsar toda la zona rodeando el Camp Nou», admite Élite Taxi.
La segunda se dirigirá al Estadi Olímpic para repetir la acción. La marcha irá acompañada de un paro del servicio de las 17.00 a las 22.00 horas.