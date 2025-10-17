Élite Taxi carga contra el área única prevista en el Baix Penedès

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La organización sindical Élite Taxi Catalunya ha anunciado su oposición frontal a la creación del Área de Prestación Conjunta (APC) o demarcación única del taxi en el Baix Penedès, aprobada recientemente por el Consell Comarcal en el último Consejo de Alcaldes. Según el sindicato, la medida se ha tomado «sin contar con los profesionales que realmente trabajan en la calle» y podría favorecer «empresas vinculadas a flotas de VTC y taxis que operan de manera irregular».

En un comunicado difundido este miércoles, Élite Taxi Catalunya denuncia la «competencia desleal» de los llamados taxis fantasma —vehículos con licencia en municipios pequeños que trabajarían fuera de su ámbito— y advierte que «no permitirá que se utilice una APC para|por blanquear prácticas ilegales». La organización afirma que la creación de esta demarcación puede poner en riesgo «el pan de muchas familias» y anuncia que «defenderá con determinación» a los taxistas del Vendrell y de toda la comarca.

Élite Taxi Catalunya convocará la próxima semana una asamblea abierta con los profesionales para decidir de manera colectiva las acciones a emprender.