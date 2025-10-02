El bosque de Cataluña que solo abre 10 días al año y se puede visitar este fin de semana

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Escondido entre dunas y pinares a orillas del Mediterráneo, el bosque de Can Camins, en El Prat de Llobregat, es uno de los espacios naturales más singulares y restringidos de Cataluña. Su acceso está limitado a tan solo diez jornadas al año, y este domingo es una de esas escasas ocasiones en las que se puede recorrer. La visita, gratuita y guiada, permite adentrarse en una pineda considerada un tesoro ecológico, tanto por su valor ambiental como por su excelente estado de conservación.

Esta zona protegida forma parte del Parc Natural del Delta del Llobregat. Se trata de un ecosistema muy poco común, ya que es un bosque de pinos que crece en depresiones formadas tras las dunas costeras, con una biodiversidad propia de los ambientes mediterráneos más frágiles. Por su delicadeza, el bosque permanece cerrado al público el resto del año, salvo en estos días de apertura controlada.

Las visitas, organizadas por el centro de información Porta del Delta, se celebran el primer domingo de cada mes (excepto en julio y agosto) y no requieren reserva previa. Sin embargo, el número de plazas es muy limitado: solo pueden acceder 25 personas por sesión, así que conviene llegar con antelación. El punto de encuentro es frente a la entrada del bosque, donde el grupo parte a las 11 de la mañana.

Durante el recorrido, que dura aproximadamente una hora y media, los visitantes descubrirán las peculiaridades de la flora local —entre la que destacan varias especies de orquídeas, hongos y pinos piñoneros— y podrán observar algunas de las aves que habitan este espacio natural, como el carbonero común o el pico picapinos. Todo ello, acompañado de las explicaciones de un guía especializado en interpretación ambiental.

Can Camins no solo es un remanso de paz natural a escasos minutos del aeropuerto de Barcelona, sino también uno de los secretos mejor guardados del litoral catalán. Su apertura puntual es una invitación a conocer cómo era el paisaje de la costa antes de la urbanización masiva, y una oportunidad para entender por qué conservar estos enclaves es más necesario que nunca.