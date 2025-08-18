Cataluña envía 50 bomberos, 14 medios terrestres y 3 aéreos a los incendios de la Península

Reunión informativa en el parque de Bombers de Lleida antes de marcharse hacia los incendios del oeste de la península.

El Gobierno envía a una cincuentena de bomberos, seis camiones, ocho vehículos ligeros y tres medios aéreos para ayudar a combatir los fuegos que queman en la Península desde hace días, según han explicado desde el Departament d'Interior a ACN. Está previsto que se dirijan a Extremadura y que se queden hasta el viernes.

En un tuit en X, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, había anunciado esta mañana que se ponían a disposición de las comunidades afectadas y ha trasladado el pésame a los familiares y compañeros del bombero muerto durante las tareas de extinción en León, la cuarta víctima mortal en el Estado por los incendios este mes. También ha pedido extremar las precauciones en Cataluña ante el riesgo de incendio.

El presidente de la Generalitat ha explicado que siguen muy pendientes de la situación en Cataluña después de unos días con los termómetros disparados y con riesgo de incendio muy elevado. El peligro extremo de incendio forestal continúa este lunes y el Gobierno mantiene las restricciones, como los accesos cerrados a nueve espacios naturales.

Con respecto al dispositivo montado para ayudar a combatir los incendios que desde hace días devoran sobre todo al noroeste de la península Ibérica, el subinspector Ferran Garcia ha explicado que el Centro de Seguimiento y Coordinación de Emergencias a nivel estatal (CENEM) hizo una petición a diferentes comunidades autónomas y que la Generalitat ha hecho un llamamiento voluntario en las últimas horas para aportar estas ayudas.

Garcia, jefe de este dispositivo, ha señalado que una cincuentena de bomberos se unirán a estos refuerzos, la mitad voluntarios y la otra mitad funcionarios del cuerpo, y que vienen de toda Cataluña. Con respecto al dispositivo del suelo, han montado una columna móvil de seis vehículos, con mandos intermedios. Son un vehículo de cada región, con cinco bomberos en cada uno.

También participan en el dispositivo dos cabos, dos sargentos, un oficial, el subinspector, así como los GRAF, el grupo especialista en fuego forestal. También está previsto destinar tres medios aéreos, un avión y dos helicópteros, aunque las necesidades definitivas las tiene que acabar de cerrar el Estado. Buena parte del dispositivo se ha congregado en el Parque de Bombers de Lleida, de donde han salido.

El subinspector prevé que, a los efectivos de la Generalitat, se les adjudique un sector geográfico para combatir los fuegos, ya que cada unidad está preparada para trabajar con sus efectivos, herramientas y estructuras de mando.

«La foto no es un bombero extremeño con un bombero catalán, sino que es un sector de incendio donde los extremeños hagan el trabajo y nosotros la misma en otro, pero con una estrategia conjunta que permita parar esta burrada», ha indicado sobre la manera como suelen trabajar, recalcando: «Lo que es muy importante es que vayamos todos a una».

Bomberos cargan y preparan material en uno de los camiones que forman parte del convoy que viaja hacia el oeste de la península.ACN

Esta ayuda se suma al envío, el pasado sábado por la mañana, de un avión de vigilancia y ataque a la base de Támega, en Ourense, para apoyar a las tareas de extinción de los incendios de Galicia. Se trata de un Air Tractor con base en Òdena, con 3.000 litros de capacidad de extinción.

El incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres, empezó el pasado martes, tiene un perímetro de 140 kilómetros y ya ha afectado más de 12.000 hectáreas. Es el más grave de los ocho incendios forestales que continúan activos ahora mismo en Extremadura. El fuego ha obligado a ordenar confinamientos y a hacer evacuaciones en municipios y fincas aisladas de la cercanía. El avance de las llamas, hoy empujadas por el viento, hace temer que el incendio entre en la provincia de Salamanca en las próximas horas.