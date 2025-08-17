Una patrulla de los Mossos d'Esquadra controla que nadie acceda a los gorgs de la FebróACN

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Gobierno ha anunciado que este lunes se mantendrán las actuales restricciones con el fin de evitar incendios forestales. Así, continuarán cerrados los 9 espacios naturales que tienen el acceso restringido desde el sábado y no se podrán hacer ciertas actividades en el medio natural.

Además, habrá 116 municipios de 13 comarcas diferentes en peligro extremo de incendio. Se trata de localidades del Alt Camp, el Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, las Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Segrià y la Terra Alta.

Los pronósticos auguran una ligera mejora respecto de este domingo, que ha sido el cenit del riesgo de incendios de este verano por la ola de calor, la baja humedad y el viento. El peligro, sin embargo, sigue muy alto en Poniente, el Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y puntos del Alt Empordà.