UGT anuncia una huelga de los servicios de tierra de una decena de aerolíneas los fines de semana de agosto

UGT ha informado este jueves de que convoca huelga los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto de los servicios de tierra del grupo Menzies, que trabaja para las compañías aéreas Emirates, British Airways, Avianca, Latam, American Airlines, EgyptAir, Turkish Airlines, Aer lingus, Norwegian, Wizz Air y Transavia. El paro será de 24 horas a las empresas Menzies Aviation Ibérica y Menzies Ground Services que operan en los aeropuertos de Josep Tarradellas Barcelona-el Prat, el de Palma de Mallorca, el de Màlaga-Costa del Sol, el de Alicante-Elche Miguel Hernández y el de Tenerife Sur. El sindicato justifica el paro del servicio «ante los incumplimientos graves y reiterados de los acuerdos laborales y de las condiciones establecidas por convenio».

El sector aéreo de la organización sindical denuncia que Menzies «incumple tanto el quinto convenio sectorial de handling como el primer convenio propio de empresa». Al mismo tiempo, detalla que tampoco cumple «el acuerdo sectorial ratificado ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (CABLE) en diciembre de 2024, que permitió desconvocar una anterior huelga».

UGT concreta que «entre las vulneraciones más graves» hay la «de los derechos de subrogación, irregularidades en los cuadrantes anuales y falta de plantilla». El sindicato calcula que esta situación afecta a más de 600 trabajadores de todo el estado español.

El anuncio de este paro del servicio se suma lo que hizo el mismo sindicato este lunes, en este caso para el personal del suelo de Ryanair. La plantilla dejará de trabajar en varias franjas horarias a partir del 15 de agosto y la medida afectará en 27 aeropuertos, incluido el del Prat.