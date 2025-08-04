UGT convoca una huelga del servicio de 'handling' de Ryanair a partir del 15 de agosto

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

UGT ha anunciado este lunes la convocatoria de una huelga al servicio de handling de Ryanair, Azul Handling, a partir del 15 de agosto. Los parones se harán entre las 05.00 y las 09.00 horas, de las 12.00 a las 15.00 horas y también de las 21.00 horas a medianoche. Azul Handling opera en 27 aeropuertos, incluido el del Prat y Reus, y se ocupa de la gestión y transporte de los equipajes facturados por Ryanair, Malta Air y los servicios de charter Lauda y Buzz.

El sindicato atribuye la huelga a la «continua precarización y los constantes incumplimientos en materia de derechos laborales» del grupo Ryanair y ha explicado que afectará todas las bases y centros de trabajo del estado español.

Durará del 15 al 17 de agosto y se repetirá cada miércoles, jueves, sábado y domingo hasta el 31 de diciembre. Esgrimen como motivos de la convocatoria la falta de trabajo estable y de consolidación para el personal a tiempo parcial, la imposición de horas complementarias con amenazas «desproporcionadas», el incumplimiento reiterado de acuerdos laborales y restricciones ilegales a la reincorporación de personas con baja médica o que han pedido conciliación familiar.