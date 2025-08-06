El Meteocat alerta de que las temperaturas irán escalando desde el jueves y se alcanzará el pico el domingo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) alerta de que las temperaturas irán escalando desde este jueves y se alcanzará el pico de calor a partir del domingo, cuando se prevé que se instale un dorsal que provocará la entrada de una masa de aire cálido.

Así, en algunos sectores de Cataluña se vivirá la segunda ola de calor del verano y se esperan noches tropicales en gran parte del litoral. En el interior se podrían registrar valores en torno a los 40 °C y en el litoral hasta 33-35 °C. Las altas temperaturas del verano han dejado hasta ahora 250 muertos atribuibles al calor en Cataluña, según el Sistema de Monitorizació de la Mortalitat Diaria (MoMo) del Ministerio de Sanidad.