Las altas temperaturas del mas de julio dejan 250 muertes atribuibles al calor en Cataluña

Una mujer se protege del sol con un paraguas y otra con una gorra, mientras caminan por el puente Viejo de Lleida.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Las altas temperaturas de este mes de julio han dejado 250 muertes atribuibles al calor, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Ministerio de Sanidad. Estas cifras ya superan el total de muertos registrados durante el verano de 2024, cuando se contabilizaron 226.

En toda España, el mes pasado se produjeron 1.060 defunciones relacionadas con el calor, lo cual representa un 57% más respecto el mismo periodo del año anterior.

Todo ha hablado en una entrevista en RNE la ministra de sanidad, Mónica García, que ha recordado que el calor provoca mortalidad en personas vulnerables y ha advertido que hay que protegerse. «El calor es uno de los factores de riesgo que más impactan en esta época en el aumento de la mortalidad y en el incremento de los golpes de calor y la agudización de algunas de las patologías», ha avisado a la ministra.

En este mismo sentido, ha explicado que su equipo ha estado desarrollando campañas para concienciar a la ciudadanía sobre las olas de calor y la importancia de tomar medidas de protección, especialmente para los grupos más vulnerables.

Asimismo, ha puesto énfasis en la necesidad de que la población se mantenga hidratada y revise los mapas que elabora Sanidad para conocer el riesgo de calor en cada población.