Un vídeo muestra que la conductora del atropello en el campo del Espanyol ya había embestido antes a algunos aficionados

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un nuevo vídeo muestra que la conductora del atropello que el jueves dejó a 17 heridos al lado del campo del Espanyol ya había embestido previamente a algunos aficionados. En este caso, sin embargo, iba a poca velocidad y no causó heridos.

Según antes de la acelerada de las 21.02 horas que provocó el atropello masivo, el vídeo muestra cómo aficionados del Espanyol la increpan y dan golpes al coche, y ella intenta avanzar, llevándose algunos.

En paralelo, una joven ha explicado al medio 'La Grada' que la conductora la atropelló primero a ella, dejándola con un brazo atrapado entre la rueda y la acera, y es a partir de entonces cuando se desarrollan el resto de hechos.

La conductora ha quedado en libertad con cargos y se le ha retirado el carnet de conducir. La causa está abierta por delitos contra la seguridad vial, desobediencia y lesiones por imprudencia. De los 17 heridos, hay dos todavía hospitalizados, uno de ellos en estado grave en la UCI.