Continúan ingresados dos heridos del atropello de Cornellà, uno grave en la UCI

Personal del SEM atén un ferit de l'atropellament a la vora del RCDE Stadium

Dos de los heridos en el atropello múltiple en los aledaños del RCDE Stadium de Cornellà siguen ingresados, uno de ellos en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que la conductora ha pasado a disposición judicial este sábado.

El Departamento de Salud de la Generalitat ha dado a conocer el balance actualizado del accidente que tuvo lugar el pasado jueves antes del partido entre el Espanyol y el Barcelona.

La conductora del vehículo, una mujer de 34 años que conducía un turismo de color blanco, quedó detenida y este sábado ha pasado a disposición judicial.

Los Mossos d'Esquadra investigan por qué la mujer, que estaba parada dentro del vehículo y rodeada por decenas de personas que lo zarandeaban, pisó de repente el acelerador y atropelló a varias personas.

Fuentes de la investigación apuntan que la principal hipótesis sigue siendo accidental, si bien también se evaluará estado mental de la mujer y si pudo perder los nervios al ser rodeada por aficionados que acudían al partido de fútbol.

Dos de las 17 personas que resultaron heridas en el atropello permanecen hospitalizados, entre ellos un paciente de 41 años que está ingresado en la UCI en estado grave, ha informado el Departamento de Salud.

Del total de heridos, 13 fueron trasladados a hospitales la noche del jueves, pero la mayoría no llegaron a ingresar.