El alcalde de Vilanova alerta que la nube tóxica persiste y confirma cuatro heridos leves

El alcalde de Vilanova y la Geltrú, Juan Luis Ruiz, ha señalado que el orden de confinamiento de las cinco poblaciones continúa vigente y que se está pendiente de la evolución de la nube tóxica. «La situación no está resuelta. El fuego ya se ha podido estabilizar, pero todavía está en fase de extinción», ha apuntado Ruiz a la ACN.

Los Bomberos siguen remojando con agua, eso provoca la reacción química y la nube tóxica de cloro. No se ha diluido todavía, es denso y se mueve en función del viento», ha apuntado al alcalde vilanovés.

«Hasta que no se garantice la salud pública se mantendrán las medidas de confinamiento», ha recalcado Ruiz, que ha hablado de cuatro heridos leves «con problemas de picor e irritación» por el incendio de la industria de productos químicos para piscinas.

«Son casos leves de gente que estaba en su casa, y también alguna situación de angustia», ha insistido el alcalde de Vilanova i la Geltrú. «Yo mismo, cuando he salido de madrugada, he tenido que ir con mascarilla por picor e irritación a los ojos», ha precisado Ruiz, que ha adelantado que se ha activado el servicio de control ambiental de la Generalitat.

«Así tendremos datos más objetivos sobre la nube tóxica para poder tomar decisiones», ha reflexionado en voz alta el alcalde de Vilanova y la Geltrú, una población ha tenido que cancelar las actividades municipales y culturales previstas. «Se ha suspendido el Vida BBQ, el Be Live Festival del paseo Marítimo y también todas las actividades de impulso municipal asociadas», ha concluido Ruiz.