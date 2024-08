Les cargas de los Mossos dejan a más de 20 personas atendidas por el SEM en Barcelona

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

22 personas han sido atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) después de que los Mossos dispersaran manifestantes que intentaban entrar al Parc de la Ciutadella. Algunos de los asistentes al acto de bienvenida del expresidente Carles Puigdemont, que ha pisado Cataluña por primera vez después de casi siete años en el exilio, se han dirigido al parque que rodea el Parlament una vez acabado el discurso del líder de Juntos.

Allí, se han vivido momentos de tensión con los Mossos d'Esquadra y se ha llegado a romper el cordón policial en el acceso de la calle Pujades. La policía ha echado gas pimienta a los concentrados cuando han entrado los primeros manifestados al parque.

El lanzamiento de gas ha provocado una dispersión del centenar de concentrados. Aparte de los efectos del gas, algunos de los manifestantes han sufrido síntomas relacionados con un golpe de calor. Los profesionales del Sistema de Emergencias Médicas han atendido in situ a los afectados que no han requerido traslado a un centro sanitario. El uso de esta herramienta de dispersión no es habitual por parte de los Mossos d'Esquadra.

La llegada de los manifestantes a las intermediaciones del parque de la Ciutadella se ha producido después de que el expresidente desapareciera de la vista de todo el mundo una vez acabado el discurso del acto de bienvenida organizado por partidos y entidades independentistas en el Passeig Lluís Companys. Delante de miles de personas, Puigdemont ha dicho que los independentistas no tienen derecho a «renunciar» porque el derecho a la autodeterminación es colectivo.

«Hoy he venido aquí para recordarles que todavía estamos aquí, porque no tenemos derecho a renunciar», ha afirmado el político de Junts, que durante la campaña electoral prometió que estaría en Cataluña el día de la investidura.

