Puig i Comín optan finalmente por quedarse en el exilio a pesar del retorno de Puigdemont

El exconseller de Cultura, Lluís Puig, ha decidido quedarse en el exilio y no volver al Principado para el pleno del debate de investidura de Salvador Illa, según ha confirmado él mismo a ACN. De hecho, Puig ya ha delegado su voto al presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, cosa que no ha hecho -o como mínimo por ahora no se ha anunciado- el expresidente Carles Puigdemont.

Tampoco ha vuelto el exconseller de Salut y eurodiputado electo de Juntos, Toni Comín, según fuentes conocedoras, que apuntan que sigue en el exilio. Inicialmente, Puigdemont, Puig y Comín tenían previsto volver juntos del extranjero pero los dos exconsellers, que también afrontan cargos de malversación, han optado finalmente por no hacerlo.

