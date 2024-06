El exconseller Giró recela de la financiación singular: «No puede ser una levantada singular de camisa»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El diputado de Junts y exconseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha mostrado el suyo dudas con la propuesta de financiación singular del Gobierno. «Lo que no puede ser es una levantada singular de camisa. Y vamos de camino. Todavía no sabemos exactamente qué quiere decir», ha señalado Giró en una entrevista a 'El Nacional'.

¿Si lo que se pretende con la financiación singular es hacer un retoque cosmético, Cataluña ya no está para retoques cosméticos, me entiende? Cataluña está en una situación de emergencia y necesitamos un cambio sustancial», ha continuado el exconseller de Economía, que apuesta claramente por un concierto económico como el del País Vasco y Navarra. «Es la única solución, Cataluña merece y necesita el concierto. Ya no puede más», ha avisado Giró.

«En 20 años, hemos crecido un 25% en población, pero somos un 16% más pobres. Esta es una situación que no puede continuar», ha insistido el diputado de Junts, que ha vuelto a poner sobre la mesa la cifra de 22.000 MEUR de déficit fiscal catalán anual.

«Es poco menos de lo que Alemania, la gran locomotora de Europa, aporta a la Unión Europea: 23.000 millones cada año. ¡Alemania, el país más rico de Europa!», ha exclamado Giró. «La infrafinanciación de Cataluña es injusto, desleal por parte del Estado, sistemático y endémico», ha enumerado el exconseller de Economía, que ha vuelto a recelar sobre la financiación singular para Cataluña.

«No sé que quiere decir y probablemente no es la denominación más acertada», ha lanzado Giró, que ha recordado que la popular Alícia Sánchez-Camacho ya proponía una 'financiación singular' en el 2013.

«Si ella lo proponía....hombre, ya nos podemos imaginar que la financiación singular, un cambio demasiado sustancial, demasiado trascendental, no debe ser», ha ironizado el diputado de Junts, que ha apostado por ir «de cara a barraca» y exigir el concierto económico en las negociaciones con el gobierno de Sánchez.

«Una vez que la amnistía está ya publicada en el BOE, ya está en marcha, la única cosa, la más prioritaria y la más necesaria para el bienestar y la prosperidad de Cataluña es el concierto económico», ha insistido Giró. «Yo confío».

Los 14 diputados catalanes son imprescindibles. Y el señor Sánchez los necesita para continuar en la Moncloa. Yo dudo mucho de que esté pensando en convocar elecciones», ha reflexionado en voz alta el diputado de Junts.

Giró, contrario a la OPA en el Sabadell: «Perdemos oferta y autonomía financiera»

Finalmente, Giró se ha mostrado contrario a la OPA del BBVA en el Banco Sabadell ya que Cataluña perdería «oferta bancaria y autonomía financiera». «No sería bueno ni para el sistema ni tampoco, sobre todo, para el cliente, para el usuario. Y, especialmente, para los 650.000 autónomos y pequeños empresarios catalanes», ha soltado al extitular de Economía y Hacienda.

«Esta tendencia al monopolio es la que tenemos que evitar. Respetando la libertad de lanzar la OPA que tiene todo el mundo, creo que no hay ningún elemento que sea favorable para que esta operación tire adelante», ha concluido Giró.

Te puede interesar: