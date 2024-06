El PP propone el 'modelo Rajoy' para la financiación autonómica y reclama dar una conferencia de presidentes

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha propuesto el 'modelo Rajoy' para reformar el sistema de financiación autonómica, haciendo referencia al modelo que quiso impulsar en el 2017 al expresidente popular.

«Primero se tendría que convocar una conferencia de presidentes, después negociar de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y, por último, llegar a un acuerdo en el Congreso», ha apuntado Bravo en una entrevista a 'Parlamento' de RNE.

De hecho, el vicesecretario de Economía del PP ha exigido al ejecutivo de Sánchez que presente una propuesta de nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autonomías «y no sólo para Cataluña». «Por eso es el gobierno y con voluntad política se puede hacer», ha lanzado Bravo.

«El objetivo final es garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos de los ciudadanos, independientemente de donde vivan, por evitar españoles de primera y españoles de segunda», ha continuado el vicesecretario de Economía del PP, que ha adelantado que el Partido Popular ya tiene una propuesta trabajada con sus comunidades autónomas.

«Con unos puntos básicos claros en común sobre los que se tiene que acabar de desarrollar el modelo», ha reflexionado en voz alta Bravo. «El trabajo es de coordinación para intentar una cosa que es complicada, pero muy necesaria», ha puntualizado el vicesecretario de Economía del PP, que ha cargado las tintas contra el gobierno de Pedro Sánchez. «Es una trituradora que ni cruz ni respeta las instituciones, ni los jueces, ni el AIREF, ni los organismos independientes», ha enumerado Bravo.

«No existe nada más que no sea Sánchez», ha criticado al vicesecretario de Economía del PP, que no ha mostrado ninguna duda en el hecho de que el presidente español acabará dando la 'financiación singular' o 'concierto' en Cataluña. ¿Decían con los indultos? Los independentistas que sí, Sánchez que no. ¿Y con la amnistía? Los independentistas que sí, Sánchez que no. Y ¿qué creen que pasará con el concierto?», ha cuestionado Bravo.

«Eso llegará hasta donde quieran ERC y Junts. Este gobierno ha demostrado que cambia todo el que sea preciso y los puede ofrecer todo el que sea necesario para mantener Sánchez como presidente», ha concluido el vicesecretario de Economía del PP.

