Investigan un exprofesor del Pare Manyanet de Barcelona por abusar de una alumna en los años 90

El juzgado de instrucción 1 de Barcelona está investigando un exprofesor de la escuela Pare Manyanet de Les Corts de Barcelona por abusar de una alumna en los años 90, según ha adelantado 'El Periódico' y ha confirmado la ACN. La víctima tenía unos 10 o 11 años cuando sufrió los abusos.

El titular del juzgado tomó declaración a la mujer y ha citado a declarar al exdocente. Según la víctima, cuando se acercaba a la mesa del profesor para consultarle alguna duda, este le cogía la mano y la ponía sobre sus pantalones en sus partes íntimas haciendo movimientos de carácter sexual. La mesa impedía que el resto de alumnos vieran qué pasaba pero la mujer asegura que los compañeros lo sabían.

Según explica 'El Periódico', la víctima asegura que tanto era así que el resto de compañeros iban a preguntar a este profesor las dudas llevando alguna cosa en las manos, para que el profesor no se las cogiera. La acción del docente se convirtió en una práctica habitual, según ha hecho constar a la denuncia.

La víctima no dijo nada a nadie hasta que cumplió 30 años. Esta ha explicado al diario que los encuentros en clase con el profesor eran «desagradables» pero que ella, con once años, pensaba que aquel comportamiento era normal. Añade que el hombre le dijo que no lo dijera a nadie y afirma que a ella no le llegó a tocar nunca.

