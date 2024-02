La UPF sanciona con cinco meses sin sueldo ni trabajo a un catedrático por abuso de autoridad

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Universidad Pompeu Fabra (UPF) ha sancionado con cinco meses sin sueldo ni trabajo por abuso de autoridad y otras faltas el catedrático de farmacología y director del Laboratorio de Neurofarmacología, Rafael Maldonado, según ha adelantado el 'Ara' y han confirmado fuentes del centro a la ACN. Cuatro doctorandas lo denunciaron ahora hace un año por acoso laboral mientras hacían la tesis, que ya habían acabado en el momento de la denuncia. El centro incoó un expediente el 13 de febrero del año pasado y ahora se ha resuelto con esta sanción, al considerar que se han producido una falta leve y dos graves.

La leve se corresponde al descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones, según han detallado fuentes del centro a la ACN. Por esta falta pero no habrá sanción porque los hechos han prescrito ya - lo hacen al medio año en faltas leves.

Con respecto a las graves, se ha concluido que se produjo una grave desconsideración hacia dos de las denunciantes. Por esta se ha establecido una sanción de dos meses sin trabajo ni sueldo. La sanción más alta pero es por un «abuso de autorida» por crear un «escenario intimidatorio» hacia una de las doctorandas. La sanción es de tres meses de suspensión de funciones y sueldo.

La rectora de la UPF ratificó la resolución el martes pasado y se comunicó al afectado. Se da la circunstancia de que el catedrático está de baja desde hace unos meses y se desconoce cuándo volverá a la actividad académica. Maldonado puede recurrir ahora la decisión de la universidad. Dispone de un mes por presentar un recurso de reposición a la universidad y de dos para hacerlo por la vía contenciosa administrativa. Por lo tanto, la sanción no se podrá aplicar hasta que el procedimiento no finalice y el catedrático esté en activo.

Fuentes de la UPF han reconocido a la ACN que no actuaron de manera lo bastante proactiva cuando tuvieron conocimiento del caso ya que, inicialmente, las mujeres lo denunciaron al departamento de prevención de riesgos laborales. Este les contestó que no podía hacer nada porque ya no había una relación laboral con ellas -la denuncia la hicieron una vez finalizado el doctorado- pero no comunicaron lo bastante bien a las denunciantes que, a pesar de eso, se actuaría. Les mismas fuentes han indicado que no tienen constancia de casos similares.

El centro tiene previsto reunirse este jueves por la tarde con el equipo y los doctorados del laboratorio que dirige Maldonado para transmitirles que esta situación no tiene porque afectar al funcionamiento de su trabajo ni de sus tesis.